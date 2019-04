Sesso debole? Le donne battono i maschi, anche in battaglia. Parola di Cranach il Vecchio

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995>





Lucas Cranach detto il Vecchio (Kronach, 1472 – Weimar, 16 ottobre 1553) è stato un pittore e incisore tedesco rinascimentale. Fu un punto di riferimento, con le sue incisioni, per molti artisti, con particolare riferimento, al di là dei confini tedeschi, alla scuola lombardo-veneta. Il pittore rappresentò, nel Novecento, uno degli autori più osservati dall’arte nazista, che cercava, al di là del classicismo – molto presente nella dna hitleriano – una linea che rappresentasse, accanto a Durer, il Rinascimento tedesco.

Lucas Cranach fu autore di questo disegno praticamente inedito, conosciuto, quantomeno, da ristrettissime cerchie. Esso rappresenta la vittoria delle donne sugli uomini. Ma queste combattive signore non sono guerriere divine, come le mitiche amazzoni. Ma mogli, sorelle, madri, amanti degli uomini di quell’epoca. Le donne si ribellano, ribaltano il mondo e il loro esercito batte quello degli uomini. Un’allusione al potere reale detenuto dalle donne, al di là della forza fisica. Una scena comico-carnascialesca che riconosce la combattività dell’altra metà del cielo.



PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, POCO PIU’ SOTTO NELLA PAGINA, ALLA TUA DESTRA DOVE C’E LA FRASE “SEGUICI SU FACEBOOK”. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis