Si calano nell’acquedotto romano che portava acqua a Brescia. Duemila anni, costruzione perfetta

“L’opera ingegneristica era lunga circa km 25, misurava cm 60 in larghezza e circa cm 125 in altezza; la pendenza era mantenuta leggera e costante mediante archi e ponti oggi perduti. Era costruito in malta e laterizi su cui si stendeva uno strato di intonaco fine. L’acqua, scorreva con una portata stimata in circa 200 l/sec.. Iniziato con Augusto ed inaugurato da Tiberio, l’acquedotto rimase in uso per molti secoli. Oggi, grazie non solo ai resti visibili dell’opera, ma anche con i ritrovamenti seguiti agli scavi a fini edilizi, è possibile desumere il percorso e le tecniche di costruzione dell’intera opera. Tratti dell’acquedotto sono oggi visibili nel territorio di Villa Carcina poco a nord di Pregno vicino al fiume Mella, in Via Verdi, in Via Maravagne, proprio sul confine con Concesio, e presso un pubblico esercizio in via Bernocchi”.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis