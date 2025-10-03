Si calano. Oro, oro, oro. Tesori scoperti ora nel più grande tumulo ellenistico romeno. Entrate e scendiamo a 9 metri di profondità

Un ritrovamento straordinario a Mangalia svela l’eleganza, il lusso e il potere del mondo greco sul Mar Nero

Straordinari tesori sono stati rinvenuti all’interno di un imponente tumulo ellenistico del III secolo a.C., recentemente scavato nella necropoli di Callatis, l’attuale Mangalia, in Romania sud-orientale. Gioielli, finimenti in oro e argento, applicazioni tessili, vasi d’oro e d’argento di rara fattura: un insieme tanto prezioso che, fino ad oggi, aveva trovato confronti solo nelle tombe reali di Vergina in Macedonia e in quella del re tracio Seute III in Bulgaria. Per la prima volta, questi reperti sono stati esposti al pubblico presso il Museo Nazionale di Storia Romena di Bucarest, attirando l’attenzione della comunità scientifica internazionale.

Il tumulo monumentale di Callatis

Una tomba visibile dal mare, simbolo di potere e prestigio

La sepoltura, coperta da un tumulo alto 12 metri e con un diametro di 70, è la più grande struttura ellenistica – cioè di derivazione greca – conosciuta lungo le coste occidentali del Mar Nero. Tanto imponente da poter essere scorta dai naviganti, la sua architettura sorprende per equilibrio e proporzioni: una camera funeraria voltata, costruita con raffinata perizia tecnica, lunga almeno 18 metri, destinata a custodire le spoglie di una famiglia greca d’élite, connessa ai centri religiosi e politici della Macedonia.

Nonostante un antico saccheggio, la tomba fu subito ricostruita, ampliata e riconsacrata, testimoniando la volontà della comunità di preservarne la funzione simbolica.

Tesori d’oro e corone funerarie

Il lusso degli oggetti e la memoria dei defunti

Tra i reperti di maggiore rilievo si distinguono due vasi in oro e due in argento, capolavori artigianali rari e fragili, oltre a tre corone funerarie in bronzo dorato, modellate come ghirlande di edera e mirto, con bacche di ceramica dorata e un supporto ligneo che il tempo ha incredibilmente conservato. Accanto a questi, gli archeologi hanno recuperato ornamenti in vetro e bronzo, frammenti policromi di legno, elementi lapidei decorati in calcare dipinto e marmo, che un tempo forse abbellivano sarcofagi lignei oggi perduti.

Gli studi osteologici hanno inoltre identificato i resti di almeno due giovani, uno adolescente tra i 16 e i 18 anni e un bambino tra gli 8 e gli 11. Alcuni elementi suggeriscono che almeno uno fosse di sesso femminile.

Callatis, la città greca del Mar Nero

Tra ricchezza, guerre e alleanze con Traci e Sciti

Fondata dai coloni di Eraclea Pontica e Megara all’inizio del IV secolo a.C., Callatis fu una delle più ricche e influenti città elleniche della regione. Alla guida di una coalizione che univa Greci, Traci e Sciti, la città osò perfino opporsi a Lisimaco, successore di Alessandro Magno in Tracia. L’epoca di massimo splendore di Callatis fu segnata da ricchezza, conflitti e un raffinato cosmopolitismo, e i tesori ritrovati appartengono proprio a quel contesto: un mondo brillante e violento, colto e aristocratico, che mescolava tradizioni greche e locali.

La necropoli a tumuli di Mangalia

Un paesaggio monumentale cancellato dall’urbanizzazione

Attorno alle antiche strade di Callatis si estendeva una necropoli tumulare di circa un migliaio di sepolture, molte delle quali monumentali, alte oltre cinque metri. Di questo paesaggio grandioso, in gran parte sacrificato allo sviluppo della moderna Mangalia, restano oggi poche testimonianze. La tomba recentemente scavata rappresenta il primo studio sistematico di un tumulo funerario ellenistico in Romania, reso possibile dall’uso di tecniche non invasive di indagine archeologica.

Una scoperta destinata a cambiare la storia

Nuove prospettive sulla cultura greco-tracia del Mar Nero

La scoperta, avvenuta a 9 metri di profondità e in condizioni di scavo estreme, non ha solo riportato alla luce oggetti di eccezionale bellezza, ma ha aperto nuove prospettive sulla cultura funeraria e sull’identità aristocratica delle comunità greche del Mar Nero. I reperti saranno presto classificati come Tesoro del patrimonio culturale nazionale e, inseriti nelle collezioni del Museo Nazionale di Storia Romeno, diventeranno testimonianza preziosa di un’epoca che intrecciò in modo unico il mondo greco, tracio e macedone.

