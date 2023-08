Si imbattono in una misteriosa vasca di piombo nell’acque antistanti la villa romana di Santa Marinella. Arriva la Soprintendenza

La villa delle Grottacce, costruita in due fasi distinte, rappresenta un esempio significativo di architettura e stile di vita dell’epoca romana. Le strutture, testimonianze tangibili di un passato ricco di storia, si estendono su due livelli, con il seminterrato che ha resistito all’usura del tempo. Le numerose cisterne presenti, dotate di suggestive volte a botte, erano utilizzate non solo per le necessità quotidiane, ma anche per alimentare la peschiera annessa. Nel corso dei secoli successivi, alcune di queste cisterne furono adattate in magazzini per il deposito di derrate alimentari, riflettendo l’evoluzione delle esigenze della villa.

