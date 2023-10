Si indaga sul mistero della quindicenne vissuta nel Medioevo e sepolta prona, con mani e piedi legati. La tomba aveva un cancello

I resti scheletrici di una ragazza di 15 anni sono stati trovati in una tomba strutturata, svelando una modalità di sepoltura fuori dall’ordinario per l’epoca. Questa giovane è stata sepolta a faccia in giù, le braccia legate dietro alla schiena e corde alle caviglia. I materiali organici delle corde sono scomparsi, ma la posizione delle braccia e la postura serrata delle caviglie e delle gambe rende assai probabile che il corpo fosse completamente bloccato, a livello degli arti superiori e inferiori. Perché fu bloccata in quel modo? E perché ricevette una sepoltura all’interno di un recinto? Perché non fu gettata in una fossa, ma fu oggetto di pietas? Si temeva che potesse “fuggire” dalla tomba? Si voleva spegnere la sua voce nella terra?

