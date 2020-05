Sì, quei disegni milanesi sono di Caravaggio

Condividi 0 Condivisioni

Più di quattrocento anni di oscurità impenetrabile nascondevano uno dei maggiori tesori della cultura mondiale: le opere realizzate da Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, nel periodo giovanile, prima dell’arrivo a Roma.

Nel 2012, i due studiosi italiani, Maurizio Bernardelli Curuz e Adriana Conconi Fedrigolli, dopo una lunga ricerca, hanno individuato e aperto la porta concettuale nascosta che ha permesso il recupero di cento disegni del giovane Caravaggio – dei quali ottanta saranno ripresi nelle opere della maturità – una decina di ritratti a olio, un biglietto di protesta steso da Merisi stesso. È così possibile conoscere il motore segreto di uno dei più grandi pittori di tutti i tempi, smentendo, tra l’altro l’ipotesi diffusa, in base alla quale Caravaggio non avrebbe mai disegnato. La scoperta è illustrata – anche per un pubblico ampio, attraverso un linguaggio volutamente trasparente e accessibile, nonché numerose immagini – in due e-book con più di mille fotografie, in grandissima parte inedite. Ne lprimo volume (438 immagini): la vita dell’artista alla luce della nuova scoperta, i ritratti ritrovati, il biglietto di Caravaggio sottoposto a perizia, il presunto primo autoritratto di Merisi, l’analisi stilistica delle modalità disegnative del maestro Simone Peterzano raffrontate con quelle dell’allievo. E, ancora, in prima assoluta mondiale, il volto di Costanza Sforza Colonna, la marchesa protettrice di Caravaggio.

“Nulla di tutto quello che Merisi poté dipingere in questa primissima fase è stato mai individuato.” Così scriveva nel 2000 Claudio Strinati nel volume Caravaggio, la luce nella pittura lombarda.

Nel secondo e-book dedicato alla scoperta delle opere perdute del giovane Caravaggio, i cento disegni del pittore trovati a Milano, letti da Maurizio Bernardelli Curuz e da Adriana Conconi Fedrigolli nel confronto con i dipinti noti che rivelano gli straordinari, continui, fitti rinvii tra le prove svolte nel suo periodo di formazione, fino ad oggi sconosciute, e gli oli che Merisi realizzerà, a partire dal primo soggiorno romano. Volti, personaggi, posture che egli combinerà in molti modi, come in un puzzle, per ottenere tutti i capolavori che noi conosciamo. Una convergenza sconvolgente, in grado di dimostrare che Caravaggio partì da Milano, alla volta di Roma, con un bagaglio ricchissimo. Nel secondo volume, oltre a presentare i disegni fino ad oggi sconosciuti, gli studiosi italiani recuperano dipinti inediti della prima fase e ricostruiscono il percorso stilistico compiuto dal pittore, in previsione del trasferimento nella città dei Papi. L’e-book – 658 immagini, analizzate, raffrontate e commentate – presenta, sempre per la prima volta al mondo, anche il volto di Caravaggio fissato dal suo maestro in quattro disegni, in una sequenza cha va dalla fanciullezza alla giovinezza, e quello che parrebbe il ritratto della madre dell’artista, Lucia Aratori. Un viso, legato al concetto di maternità, che egli disegna a Milano e che ripeterà nei più commoventi, dolci, drammatici dipinti in cui è rappresentata la Madonna. Un nuovo modo di fare storia dell’arte, attraverso l’uso comparativo delle immagini e con testi sintetici, che coinvolge il lettore in una grande avventura intellettuale per la quale non è necessario essere esperti della materia, ma acuti osservatori, in un percorso appassionante che trasforma chiunque in un critico e un ricercatore.

INTERVISTA A MAURIZIO BERNARDELLI CURUZ E ADRIANA CONCONI FEDRIGOLLI, CHE HANNO PORTATO ALLA LUCE LO SCONOSCIUTO PERIODO DI FORMAZIONE DEI MICHELANGELO MERISI DETTO IL CARAVAGGIO

I disegni erano nel Fondo del Comune di Milano. Perché nessuno li ha mai identificati?

Nessuno ha colpe, nessuno ha meriti. La risposta viene autorevolmente anticipata da Federico Zeri, che in un tempo non sospetto – siamo nel 1987 – nel libro Dietro l’immagine. Conversazioni sull’arte di leggere l’arte, scrive (p. 16): “(…) non c’è da meravigliarsi mai se si sente parlare di grandi scoperte effettuate in Italia. Può sorprendere, semmai che alcuni oggetti, anche di altissima importanza, siano rimasti ignorati nonostante fossero sotto gli occhi di chiunque. In questo campo, in Italia, tutto può accadere, qualsiasi scoperta, di qualsiasi tipo”. Il problema è che si riteneva, erroneamente, che Caravaggio non avesse mai disegnato. E si estendeva questa mancanza di un disegno tradizionale sottostante alla materia delle sue opere pittoriche, come un dogma, ad ogni periodo della sua vita. Da qui il fraintendimento. Giulio Bora, lo studioso che si è a lungo misurato studioso con i disegni di Peterzano, maestro di Caravaggio, nell’ambito del Fondo milanese, lambendo la scoperta, scriveva nella rivista Paragone (41-42), pp. 3-4, nel 2002, parlando della possibile presenza di disegni di Michelangelo Merisi, stesi durante il periodo di formazione: “E’ impensabile, infatti, che almeno nei primi anni della sua attività, l’artista (Caravaggio ndr) non si fosse dedicato a quella pratica, secondo una consolidata consuetudine cinquecentesca (…)” Citando Alfred Moir, Giulio Bora ricordava anche che “i diversi tentativi di ricondurre a sue opere alcuni disegni non hanno peraltro avuto esito”. Noi abbiamo considerato i disegni del Fondo che non erano stati sufficientemente studiati. E – dopo aver riunito gli stessi secondo una continuità stilistica, lungo l’arco dell’età evolutiva, umana e formativa -abbiamo invece trovato ottantaquattro disegni che vengono ripresi da Caravaggio nelle opere pittoriche della maturità. Altri venti disegni, circa, sono della stessa mano. Per cui arriviamo a cento opere. Accanto a queste proponiamo una delle presunte, prime opere pittoriche di Michelangelo Merisi milanese: l’integrazione, attraverso una decina di ritratti (1590 circa), di un quadro realizzato anni prima dal maestro (1573) per la chiesa milanese di San Barnaba. Quei volti torneranno nei dipinti della maturità di Caravaggio.

Una rivoluzione, la vostra, partita dalle intuizioni di Longhi

Abbiamo seguito le intuizioni di Longhi e da lui siamo partiti. Il nostro studio si inserisce in una continuità assoluta rispetto ai presupposti della critica d’arte italiana. E’ dal 1928 che si sapeva con certezza che Michelangelo Merisi aveva studiato alla scuola di Peterzano. In quell’anno, infatti, Pesvner individua il contratto notarile tra la madre dell’aspirante artista e il maestro. Un contratto che prevedeva una permanenza dell’allievo nella bottega dal 1584 al 1588.

Ma i disegni non potrebbero appartenere a un altro allievo?

Assolutamente no. Il ricordo di questi disegni fu portato da Merisi in tutte le opere della maturità. I disegni sono suoi. Uno dei fogli reca due volti: il primo confluirà in un dipinto, il secondo in un altro. Sono 84 i disegni realizzati a Milano, che poi l’autore porta con sé, mentalmente, Roma.

Come avete proceduto nell’individuazione dei materiali?

Innanzitutto è riscontrabile una forte unità e compattezza di alcune parti del fondo, all’interno del quale sono ben identificabili principalmente tre mani diverse – con un numero piuttosto consistente di disegni – a cui si affianca un gruppo di schizzi di diversi altri autori non riconducibili ai primi tre gruppi. Fino a oggi moltissime opere del Fondo erano attribuite a Peterzano, a dimostrazione dell’uniformità della datazione di un’ampia parte del corpus. Nel Fondo, inoltre, molti disegni sono stesure acerbe, caratterizzate da tratti incerti, che denotano una fase disegnativa di formazione. Siamo al cospetto del lavoro di un allievo che, come dimostriamo, poi trova riscontro nei dipinti noti di Caravaggio. I disegni di Merisi si sono evidentemente salvati non tanto per la qualità del tratto ma perché, molto probabilmente, alla parrocchia giunsero i fondi – letteralmente tali – della bottega di Peterzano, dopo la sua morte. Non fu effettuato un lavoro di selezione qualitativa; fu un semplice trasferimento di fogli che si erano accumulati nella bottega del maestro. I disegni furono poi incollati in un libro – nelle fonti degli anni Venti si parla di una legatura seicentesca – che fu venne poi acquistato, nel secolo scorso, dal Comune di Milano e, purtroppo, smembrato. Probabilmente colui che originariamente incollò i fogli al libro non era un collezionista, ma forse un sacerdote o un suo collaboratore che agiva esclusivamente con l’intento di unire le carte. Un pittore o collezionista non avrebbero conservato le prove infantili che sono presenti nel Fondo. Le avrebbe rapidamente espunte perché sono di qualità bassissima. Questa incapacità selettiva è stata invece una grande fortuna perché ha permesso anche alle opere all’apparenza insignificanti di essere conservate nel tempo, anche se il distacco dei disegni dal libro ha, in qualche modo, sconvolto lo “strato archeologico”. L’ordine in cui i disegni furono incollati doveva essere probabilmente quello in cui i disegni stessi giunsero alla chiesa. Al di là di qualche intrusione, sarebbe stato importantissimo conservare la sequenza, anche se gli studiosi unirono nel Fondo Peterzano tutte le opere che rinviavano al maestro di Caravaggio furono evidentemente influenzati anche dalla sequenza in cui le opere erano state incollate. Tornando alla domanda. Se un artista successivo avesse copiato parti di un dipinto di Michelangelo Merisi, sarebbe stato fedele al soggetto, e avremmo quindi fogli puliti e perfettamente sovrapponibili, in ogni parte, all’opera pittorica. Ci sono invece bozzetti che riprendono il soggetto da un altro punto di vista. Ci sono espressioni diverse degli stessi volti che troveremo nella pittura di Merisi. La presenza di un segno impreciso, abbozzato, insicuro testimonia uno studio fisiognomico e compositivo tipico di un periodo di apprendistato. Per di più molti studi sono lacerti e all’apparenza insignificanti, proprio come avviene nel corso dell’elaborazione di uno stile personale. La frammentarietà del materiale e la continuità dello stile non lasciano pertanto spazio all’ipotesi di una ripresa successiva degli stessi soggetti da parte di un artista che avesse studiato Caravaggio. Molto importante, ai fini della ricerca, è il lavoro da noi svolto sui cosiddetti caratteri morelliani, cioè gli elementi secondari o marginali di uno stile, che risultato ripetitivi e pertanto costituiscono uno straordinaria prova di autografia. La ripetizione, in Caravaggio, di vezzi o di difformità di rappresentazione – rispetto a un canone condiviso -, di sintesi rapida tanto nei disegni quanto nei dipinti ha un valore maggiore rispetto alla sovrapponibilità degli stessi. Chiunque potrebbe infatti, nell’ambito scolastico, copiare una prova eccelsa. Nessuno – se non un abile falsario – ripeterebbe “errori” o prove stenografiche eccessive. E siccome i disegni non sono stati aggiunti o ritoccati, nell’ambito del Fondo – e i caratteri morelliani sono fortissimi, ecco questi ultimi mettersi in campo per giocare una partita decisiva a nostro favore. Circa cento fogli contenuti nel Fondo Peterzano sono quindi il materiale di studio del giovane Michelangelo Merisi. Maria Teresa Franco Fiorio, già responsabile delle Civiche raccolte milanesi ed ex Soprintendente ai Beni culturali della Lombardia, nel 1974 esaminava la cesura e le continuità morfologiche tra maestro e allievi, nel Fondo Peterzano. Scriveva a questo proposito nella rivista Arte lombarda: “Peterzano fu un disegnatore fecondissimo e la più larga testimonianza della sua opera grafica è costituita da un imponente corpus,composto da più di mille fogli, radunati, sotto il suo nome presso le Civiche Raccolte d’Arte di Milano. Per la maggior parte, essi provengono dalla chiesa milanese di San Celso, per la quale l’artista aveva dipinto le ante d’organo,oggi non più esistenti. I disegni – che ancora attendono un esame rigoroso e sistematico – presentano però delle differenze di tono e di qualità che fanno escludere il riferimento di tutti alla stessa mano. Occorre a questo punto tener conto del fatto che il Peterzano doveva avere una bottega ben avviata come risulta dal celebre contratto col Caravaggio, dell’84, ma anche con Francesco Alciati, del ’75. Si può pertanto ritenere che molti dei disegni, quelli incongruenti con il corpus sicuro del Peterzano, siano opere di allievi e collaboratori, esercitazioni scolastiche di giovani apprendisti, come farebbe pensare la ripetizione a volte monotona di particolari di volti, di mani, di panneggi. All’interno di questo ricco materiale si può abbastanza agevolmente rintracciare, comunque, un filo conduttore che collega tra loro un largo numero di fogli e rivela una mano dai tratti peculiari che disegna con rapidità e sicurezza e con una particolare attenzione, già rilevata dal Baroni, per certi dati “naturalistici”. (Maria Teresa Franco Fiorio, Note su alcuni disegni inediti di Simone Peterzano, in Arte Lombarda, n. 40, Milano 1974, p.88). Caravaggio era proprio lì. L’indicazione della Fiorio era perfetta. Lì, tra quei disegni di forte matrice naturalistica, che Caravaggio utilizza poi, nelle opere a noi più note. Noi abbiamo messo in relazione quei disegni ai dipinti romani e post-romani, trovando numerosissimi riscontri oggettivi, come appare nelle immagini appaiate del nostro studio. Molto importante è stata anche la scoperta, nel Fondo Peterzano, di un biglietto di qualche riga che abbiamo sottoposto a uno dei periti grafologi del Tribunale di Brescia. La scrittura di quel foglio è stata analizzata nel confronto con la grafia certa di Caravaggio, che appare in contratti del 1605-1606. La grafologa ha individuato, evidenziato e proposto quei cinque punti di coincidenza assoluta che, nell’ambito dei processi, consentono l’attribuzione certa di un documento al suo effettivo estensore.

Philippe Daverio, dice che non sarebbe in ogni caso importante il ritrovamento dei disegni

Daverio sa bene che invece è importantissimo. Fino ad oggi si riteneva che il disegno fosse quasi assente nell’opera di Merisi e che lui dipingesse con i soggetti veri, davanti a sé. Usciva una specie di genio, fotografo ante litteram. In realtà egli procedeva ricordando i disegni stesi a Milano, senza aver la necessità di utilizzare modelli, se non per ricavarne le silhuoettes, come dimostreremo nel terzo volume, al quale stiamo lavorando.Il disegno, insomma è il nucleo di partenza – affrontato durante gli anni di apprendistato presso Peterzano – che egli recupera a memoria o forse portando con sè bozze più grandi, in dimensioni 1:1 – per giungere ai volti, alle pose, alle mani, alle gambe e agli animali dipinti nella maturità. La rivoluzione del sistema Merisi a cui ci riferiamo nel sottotitolo dei nostri e-book è proprio questa. Egli “inventa” un violentissimo naturalismo utilizzando, come memoria di base, volti e teste di carattere impostati a Milano, sotto l’occhio del maestro Peterzano. Merisi non ha quindi bisogno di tracciare quei meticolosi reticoli grafici che avevano limitato il suo insegnante. Caravaggio doveva aver raggiunto la consapevolezza che il maestro era un grandissimo disegnatore, ma al tempo stesso ne aveva chiari i limiti: Peterzano, infatti, utilizzando in eccesso le tracce grafiche, riempiva, sulla tela, gli spazi di colore, in alcuni casi con eccessivo impaccio. Per cui il disegno, in Caravaggio, è tutto a monte. Il disegno è a Milano, alle radici della sua formazione. E’ memoria della forma che gli permette di affrontare la tela con un’attenzione assoluta alla pittura, alla luce e all’ombra, senza aver più l’assillo degli ingombri.

Mentre i critici procedono guardinghi – e già molti di loro avrebbero approvato lo studio – I giornalisti sparano su di voi. Scrivono cose molto gravi anche nell’ambito dei vostri rapporti con il Comune di Milano. Perché?

Noi siamo in regola, perfettamente, La richiesta di concessione dei diritti fotografici del Fondo Peterzano è stata regolarmente inviata al Comune di Milano. Il Comune stesso avrebbe potuto rifiutare la domanda. Invece ha inviato il conteggio economico dei diritti, che sono stati regolarmente pagati. La creazione o la strumentalizzazione di numerose notizie relative alla scoperta da parte dei media italiani è discesa da una posizione che, in molti casi, si è manifestata simile – per diversi motivi, che potremo illustrare uno ad uno –a quella del tifo sportivo. Naturalmente, il tifoso è bilioso, non oggettivo. Ha un proprio interesse nella manipolazione dei giudizi. Demonizza lo stato di alterità. Ma gli attacchi di bile avranno un effetto boomerang. Il coinvolgimento, attraverso la violenza dei dispacci d’agenzia, di osservatori internazionali – che già condividono il nostro lavoro – eviterà l’insabbiamento, tipicamente italiano, del caso. E ciò, con evidenza, porterà alla luce eventuali comportamenti gravemente dolosi o colposi di altri studiosi, giornalisti, intellettuali italiani.

Il Comune di Milano vi accusa di non aver visto i disegni.

Il Comune di Milano è il principale beneficiato dalla scoperta. Dobbiamo però chiederci perché la osteggi. Qualcuno è in grado di spiegarlo?

Sembra che si abbia fretta di chiudere il caso, affidato a una commissione composta da coloro che avrebbero mille motivi per la chiusura del caso. Ora vogliamo dire che la verità deve vincere sugli imbarazzi. Il materiale nei musei e nei depositi è talmente vasto che è impossibile studiarlo tutto. Nessuno ha responsabilità negative, in questo caso. Ma non vorremmo che qualcuno, in un eccesso di legittima difesa psicologica, chiudesse frettolosamente le cartelle, dicendo: caso chiuso, questo non è Caravaggio e mettetevi il cuore in pace. Il riconoscimento o il disconoscimento di un’attribuzione fondata e documentatissima – come lo nostra – richiede, affinchè lo studio diventi patrimonio condiviso di una parte o della totalità della comunità scientifica, tempi fisiologici di confronto che diventano più lunghi nel caso in cui ci si trovi di fronte a cento disegni e tre dipinti, con una dozzina di ritratti. E quando eminenti studiosi plaudono alla scoperta o affermano che gli e-book devono essere studiati, significa che si è avviato un riscontro serio che potrà trasformarsi in un’attribuzione condivisa. Cercare di chiudere le porte significa sottrarre all’Italia e al mondo un patrimonio immenso che ci fa comprendere i segreti tecnici e i percorsi intellettuali di Caravaggio. Qui sta il Dna di Merisi. Auspichiamo, pertanto la vigilanza da parte del ministero ai beni culturali e chiediamo ad osservatori internazionali di interessarsi al caso.

Torniamo alle modalità con le quali avete studiato i disegni. I responsabili del Fondo o gli studiosi che, in parte, lo hanno studiato, dicono che è impossibile lavorare su immagini fotografiche, mentre Sgarbi afferma il contrario.

Abbiamo soprattutto osservato, dopo verifiche in loco, le 1378 immagini con ingrandimenti di tipo cinematografico. Le abbiamo catalogate, stampate, riviste centinaia di volte. E’ stato come lavorare con un microscopio. E questi ingrandimenti ci hanno permesso di mettere in evidenza ciò che è raccolto negli e-book. Forse sta proprio nell’avvento e nella diffusione della tecnologia dei computer questo passo ulteriore, compiuto rispetto ai colleghi della generazione precedente.