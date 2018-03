Si schiudono le uova covate dall’artista francese Abraham Poincheval. Il video

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

La sofferenza e la straordinaria applicazione sono i criteri che presiedono le opere dell’artista francese Abraham Poincheval. Una sofferenza che sfiora il disumano. L’ultima performance si è tenuta nell’aprile 2017 all’interno degli spazi del museo Palais de Tokyo a Parigi. Il giovane artista si è rinchiuso in una struttura di plexiglass, coperto da un piumino, ed ha covato dieci uova. Una sfida, per certi aspetti grottesca, che ha messo a dura prova il suo protagonista. Il riposo concesso, infatti, non è stato più di mezz’ora al giorno. Le uova, per schiudersi, devono essere mantenute a una temperatura costante che è lievemente superiore a quella dell’essere umano – 37 gradi – per un periodo compreso tra i 21 e i 26 giorni. Per surriscaldarsi, Poincheval ha così dovuto coprirsi a dismisura. E’ stato sempre praticamente immobile. Accanto a sè poco cibo, soprattutto gallette. In parte le uova sono state covate nella fattoria del padre di Poincheval e nelle ultime 72 ore, prima della schiusa con l’uscita del primo pulcino, al museo. Poincheval ha commentato questo evento con entusiasmo, poiché la nascita del primo pulcino l’ha fatto sentire all’interno della materia. Naturalmente, al di là del riconoscimento delle estreme capacità di sofferenza dimostrate dall’artista stesso in diverse occasioni, si apre la discussione sul medium e sulle finalità dell’arte, sempre più un fenomeno destinato a suscitare scalpore e sorpresa per forare il guscio impenetrabile dei mass media. La performance del rapporto umanità-uova avvicina il lavoro di Poincheval a quello di Milo Moiré che ha infilato uova colorate nella vagina.



Servono un paio di foto - fatte anche con il telefonino - del quadro o dell'oggetto da collezionismo o vintage da valutare gratuitamente, perché in questo modo ci sarà possibile fornire una stima reale dell'opera o dell'oggetto, in quanto le quotazioni differiscono nell'ambito della produzione dello stesso autore o manifattura e la valutazione è sempre commisurata alla qualità dell'opera od oggetto e a tutti i precedenti d'asta, su opere delle stesse dimensioni, se esistono. I borsini o preziari mostrano infatti grandi limiti nell'arte e nel collezionismo. Se infatti funzionano discretamente per le automobili - che sono infinite repliche - non possono essere automaticamente applicati a un pezzo d'arte o di collezionismo. Le stime che ti offriamo gratuitamente - in una sinergia Stile Arte-Catawiki - tengono conto dell'insieme di più fattori e possono riguardare quadri od oggetti di collezionismo di ogni provincia o di ogni area. Chi meno se ne intende - e facciamo l'esempio dell'arte - potrà sapere se quello che ha è una stampa o un'oleografia o un dipinto. Potrà conoscerne l'epoca, la qualità e ricevere una stima economica gratuita

