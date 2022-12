Siena. Camminare per 320 metri nei bottini sotto la piazza arrivando alle radici della fonte Gaia

Siena, data la sua posizione collinare e la mancanza di importanti corsi d’acqua, ha sempre dovuto ricorrere a scelte alternative per l’approvvigionamento di un bene primario come l’acqua. La roccia tenera e tufacea, su cui sorge, ha permesso di scavare un ingegnoso sistema di cunicoli, che oggi è possibile percorrere a piedi, dove l’acqua piovana dal “gorello” – un piccolo canale alla base del camminamento – scorre fino a raggiungere le fonti storiche. L’intero sistema di approvvigionamento idrico antico, che fra rami principali e derivazioni, si estende per circa 25 chilometri, rappresenta un elemento fondamentale della storia e della cultura della città. I bottini e le sue Fonti sono stati per centinaia di anni l’unico sistema per l’approvigionamento idrico, fino a quando, nei primo ventennio del XX secolo, arrivò in città l’acqua delle sorgenti del Vivo, che dal Monte Amiata con il nuovo acquedotto e la sua distribuzione portò l’acqua nelle case dei senesi.

