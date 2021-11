Si inaugura la nona torre della Sagrada Familia. E’ alta 138 metri e sarà dominata da una gigantesca stella

L’edificio fu impostato a partire dal 1882 e nel 1883 l’impresa di prosecuzione dell’opera venne affidata a Gaudì, che aveva 31 anni. Egli assunse l’incarico, non solo come opportunità di dar corso alla propria creatività progettuale, ma come un impegno di devozione. L’architetto mutò completamente il primo progetto realizzato da un collega e trasformò la Sagrada familia in un lavoro che lo avrebbe impegnato per tutta la vita. Oltre alla fase progettuale, Gaudì lavorava direttamente sul campo, dirigendo i lavori e orientando le maestranze a interventi decorativi che venivano spesso concepiti work in progress. A partire dal 1914 Gaudì volle impegnarsi esclusivamente nei lavori della Sagrada Família, con dedizione assoluta. L’architetto fu travolto da un tram nel centro di Barcellona, il 7 giugno 1926, mentre attraversava una strada per andare a messa. Ferito gravemente, venne soccorso in modo tardivo – fu ritenuto un povero, non degno di attenzione -e morì poi in ospedale il 10 giugno. Il Comitato della Basilica vorrebbe ultimare i lavori nel 2026, centenario della morte dell’architetto.

