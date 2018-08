Sirmione e Catullo al centro di Imago, concorso internazionale di fotografia

+1 WhatsApp 5 Condivisioni





di Elena Charlotte Rainelli

Imago at Catullo nasce dal desiderio levigato di Fabio Barelli, sirmoniese doc infatuato dell’intensità emozionale e tematica della penisola catulliana ed attratto dal vivo entusiasmo di percorsi enogastronomici legati in modo accurato alla fotografia. Nel 2014 accettando la nomina di presidente del Consorzio degli albergatori e ristoratori di Sirmione, figura rivestita prima dal padre, nasce il progetto ” Imago@Catullo”una comunicazione reale di idee che danno vita ad eventi culturali legati alla fotografia, alla musica e alla poesia con la realizzazione a tema legata all’alta enogastronomia. Teatro paradisiaco delle manifestazioni è l’Hotel Catullo situato a Sirmione, gestito e curato dallo stesso Barelli. Lo staff dell’hotel e della ristorazione è coinvolto nella gestione degli eventi di Imago@Catullo. In occasione di queste manifestazioni la struttura rimane chiusa al pubblico per poter dedicare ogni minima attenzione agli ospiti, un’attenzione professionale non da poco. Da quest’anno nasce la realizzazione di Imago Photo International Contest (IPIC) concorso aperto ai fotografi professionisti e dilettanti provenienti da tutto il mondo. Il concorso abbraccia tre diversi temi:

Odi et Amo (legato al carme 85 legato al poeta latino Catullo)

Ritratto (un ritratto integra fattezze del soggetto e tratti della sua anima, intercettati dal pittore o dal fotografo, e tutta la magia dei ritratti si esprime proprio nella triangolazione degli sguardi dell’autore, del soggetto, di noi che osserviamo l’opera…)

Storytelling (processo che permette di raccontare con codici e stilemi noti significati profondi di una storia. Nasce dalla narrativa, dalla tradizione popolare , dalla letteratura classica che si pone come protagonista “L’ uomo” nella sua essenza di vita)

E’ possibile partecipare ad una o più categorie. I partecipanti che avranno ottenuto l’immagine con il punteggio finale più alto per ognuno dei temi saranno proclamati con il titolo di vincitori di Imago Photo International Contest 2018 e riceveranno un premio in denaro.

CALENDARIO DEL CONCORSO

Data di inizio del concorso:15.07.2018

Data di scadenza dell’Early Bird:20.08.2018

Data di chiusura:30.09.2018

Comunicazione della prima selezione:08.10.2018

Comunicazione foto finaliste: 15.10.2018

Inoltro file di stampa in alta definizione 21.10.2018

Cerimonia di Premiazione: 28.10.2018

Chiave di volta del concorso è la giuria. Presidente di giuria Paolo Pellegrin uno dei più importanti fotoreporter italiani nel mondo e fotografo di fama internazionale. Collabora con testate del calibro di Newsweek e NewYork Times magazine. Tra i membri a cui è affidata la cura e l’organizzazione dell’evento Antonello Perin Luigi Brozzi e Giovanni Benedetti . Ricoprono un ruolo fondamentale dove la professionalità della fotografia è una qualità indispensabile. Inoltre, in giuria, Michele Smargiassi, giornalista, autore e curatore del blog “ Fotocrazia” di Repubblica, Diego Orlando, collaboratore di Toscana Photographic Workshop e ideatore di Winephoto contest e Fausto Podavini devoto fotografo di reportage, secondo posto 2018 al World Press Photo Award internazionale. Edoardo Agresti riveste il ruolo di direttore artistico. Meraviglioso ed unico il suo abbraccio alla fotografia. L’artista toscano racconta d’essere viaggiatore fin dall’età di 9 anni e ciò ha maturato in lui una sensibilità profonda nel riuscire a cogliere la visione della realtà nella sua più intima profondità. La fotografia per lui è un viaggio nello studio continuo della luce, caratterista indelebile dei suoi scatti. Il fotografo racconta che i consigli di Steve McCurry suscitano in lui questa continua ricerca e questa continua passione. Come negarlo… “Ognuno di noi può scattare fotografie : è un piacere. Un modo per esprimersi e fissare i ricordi, un modo per esplorare il mondo ed essere creativo” ( Steve McCurry).