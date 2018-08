Son et lumière, stupefacente notte a Parigi che riaccende la Grande Guerra agli Invalides. Video

+1 WhatsApp 6 Condivisioni

Per celebrare il centenario dell’Armistizio della prima guerra mondiale, fino al primo settembre 2018, l’Hôtel National des Invalides è stato scelto come splendida cornice per lo spettacolo di son e lumière che, raccontando la storia di un bambino di provincia catapultato a Parigi dagli eventi bellici, consente un suggestivo e intenso viaggio in un’epoca assai a noi vicina, poichè solo tre o quattro generazioni sono venute al mondo dopo quei tragici eventi. E pertanto ogni nostro albero genealogico vibra ancora o è stato modificato da quella storia che sembra lontana, ma è in noi, vicina e forte geneticamente e culturalmente. In 35 sequenze di luci e suoni, la vicenda è narrata efficacemente e con grande suggestione, che non lascia nessuno insensibile a un disastro che abbiamo costruito con le nostre mani.