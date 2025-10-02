Sono romane. Un notevole accumulo di ceramiche antiche, biglie e dressel 14 trovato durante uno scavo. Perchè quel deposito? A cos’era legato?

IIMPERO ROMANO – Alcácer do Sal, l’antica Salacia, si riaffaccia sulla scena archeologica grazie a un ritrovamento annunciato da ERA Arqueologia: un’area in cui affiorano numerose anfore di tipo Dressel 14, biglie e frammenti di ceramica fine. Il quadro suggerisce una zona di smaltimento legata alla manifattura ceramica romana, con contenitori in gran parte completi. Una scoperta che parla della vita materiale di un porto produttivo, connesso alla lavorazione e al commercio dei prodotti ittici.

Le Dressel 14

Un contenitore per il garum e le salse di pesce

Le anfore Dressel 14, diffuse fra il I e il III secolo d.C., appartengono a una delle tipologie più caratteristiche della produzione romana occidentale. Presentano corpo ovoidale, spalla tondeggiante e collo relativamente corto, con orlo semplice e due anse robuste che permettevano il trasporto e la movimentazione. La capacità variava fra i 20 e i 30 litri circa, ideale per contenere conserve di pesce, soprattutto le celebri salse come il garum e il liquamen, ma anche altre preparazioni alimentari destinate al commercio.

La loro forma compatta e resistente ne garantiva il trasporto lungo le rotte marittime e fluviali, mentre la diffusione capillare testimonia l’importanza della filiera ittica nella penisola iberica romana. Nel bacino del Sado, le Dressel 14 erano prodotte localmente in fornaci disposte nei dintorni dei porti e venivano immediatamente utilizzate per confezionare i derivati della pesca, destinati tanto al consumo interno quanto all’esportazione.

Il nome Dressel 14 deriva dallo studioso tedesco Heinrich Dressel (1841–1920), che studiò sistematicamente le anfore romane e le classificò in base alla forma, al tipo di bordo, alle anse, alla capacità e alla funzione. Dressel assegnò numeri progressivi ai diversi modelli che identificava: per esempio, Dressel 1 è un tipo di anfora da vino del I secolo a.C., Dressel 2–4 sono altre varianti da vino, e così via.

Il numero 14 non indica nulla di intrinsecamente tecnico della forma o della funzione: è semplicemente la quattordicesima tipologia inserita nella sua classificazione, quella che corrisponde a un contenitore ovoidale, con spalla arrotondata, collo corto e due anse robuste, adatto prevalentemente al trasporto di salse di pesce e prodotti ittici conservati.

Officina, discarica, magazzino

Le ipotesi sulla funzione del deposito

ERA Arqueologia parla di «area di smaltimento della produzione». Gli indizi supportano questa ipotesi,. In molti centri romani i manufatti difettosi, deformati o non idonei alla cottura definitiva venivano accantonati accanto ai forni: la quantità e lo stato di conservazione delle anfore di Alcácer do Sal sembrano rispecchiare questa pratica. È però possibile che il sito fosse anche un punto di riuso o di stoccaggio provvisorio, dove le anfore venivano accatastate in attesa di essere recuperate per funzioni secondarie, come contenere materiali da costruzione o derrate di minor valore. La vicinanza al porto suggerisce inoltre che si trattasse di un luogo connesso alle attività commerciali, dove parte degli imballaggi poteva essere abbandonata dopo lo svuotamento o lo scarto della merce.

Il carattere “quasi completo” di molte anfore indica con forza un contesto legato alla produzione piuttosto che a un semplice rifiuto domestico, ma la compresenza di materiali diversi invita a immaginare un ambiente multifunzionale, a metà tra officina e area portuale.

Le biglie e la ceramica fine

Vita quotidiana tra industria e gioco

Accanto alle anfore, gli scavi hanno restituito biglie e frammenti di ceramica fine. Si tratta di piccoli elementi, ma significativi: le biglie evocano il gioco dei bambini, segnalando la presenza di famiglie che vivevano nelle vicinanze delle aree produttive; le ceramiche da mensa, decorate e di buona fattura, rimandano invece a consumi di livello medio-alto, forse legati a case di artigiani benestanti o di piccoli mercanti. Questi reperti testimoniano che Salacia non era uno spazio rigidamente industriale, ma un luogo di continua interazione tra produzione e vita domestica.

Il ruolo di Salacia

Un nodo commerciale fra mare e fiume

Salacia non era un insediamento marginale. La città, che dominava il corso del Sado, univa saline, officine ceramiche e impianti di trasformazione del pesce. Le Dressel 14 qui prodotte e scartate rivelano un’economia integrata, capace di rifornire sia il mercato locale sia le rotte atlantiche. Ogni scarto di fornace diventa così una tessera della geografia economica romana e un documento della vitalità del porto.

Le analisi future

Dal reperto al paesaggio produttivo

Per comprendere appieno la natura del deposito saranno decisive le analisi stratigrafiche, volte a definire la cronologia degli accumuli, e le indagini petrografiche e isotopiche sull’argilla, utili a collegare i manufatti alle fornaci locali. Altrettanto rilevante sarà la ricerca di residui organici all’interno delle anfore, che potrà confermare la presenza di garum o di altri prodotti ittici. Infine, lo studio delle strutture circostanti — forni, magazzini, banchine — consentirà di collocare il deposito all’interno di un paesaggio produttivo articolato e complesso.

