Sotto la scuola elementare ci sono reperti romani. Scoperti in cantina muri antichissimi, vasi, lucerne della Roma che si affacciava sul Colosseo

Lavori di messa in sicurezza rivelano inaspettati reperti sotto l’istituto di via delle Carine. Uno sguardo sul Celio romano e le sue presenze nascoste.

L’incontro tra presente e passato

Immaginate: una scolaresca che da secoli corre sui banchi senza sapere che, pochi centimetri sotto il pavimento, giacciono le tracce di una Roma più antica. Scavando per innalzare una scala di sicurezza, operai e archeologi si sono trovati faccia a faccia con muri affrescati, basamenti di colonne, volte e teste murarie risalenti al I secolo a.C. / I secolo d.C. Il rumore del trapano s’attenua: è l’istante in cui il passato torna a bussare, dentro il presente di una scuola con vista sul Colosseo.

Questa è la scena che si sta consumando in via delle Carine, al piede del Colle Celio. Ed è una scena che ribalta ancora una volta la convinzione che la Roma “vera” stia soltanto sotto il Foro o tra i fornici imperiali. No: è sotto i nostri piedi, dietro le mura scolastiche, nei vani interrati e negli scavi che non sappiamo dove finiranno.

Il Celio antico: stratificazione e memoria urbana

Il Colle Celio è una delle sette colline di Roma, anticamente noto per la sua vegetazione selvatica e per le prime abitazioni aristocratiche. Con l’espansione della città, il Celio divenne zona residenziale pregiata. Le pendici erano occupate da insulae e spazi di servizio, mentre il corpo principale del colle ospitava domus aristocratiche, giardini e templi.

In epoca imperiale, furono realizzati importanti edifici di culto e infrastrutture idriche. Il Celio ospitava templi, ninfei e condotti che convogliavano le acque dalla collina verso la città bassa. Al di sotto del colle si sviluppava una rete di ambienti sotterranei: cave di tufo, cripte, magazzini, sistemi idrici minori e resti di domus multicentenarie. Ancora oggi l’area conserva materiali architettonici e frammenti di edifici pubblici e privati, testimonianza di una città stratificata e in continuo rinnovamento.

Via delle Carine: un microcosmo urbano

Via delle Carine si estende dal cuore del Rione Monti fino ai piedi del Colosseo. L’area, oggi densamente urbanizzata, in epoca romana era un insieme di pendii, vicoli e terrazze che collegavano il monte Celio con la valle del Colosseo. Le abitazioni si susseguivano in filari articolati, con ambienti di servizio, magazzini interrati e spazi di stivaggio. La stratificazione urbana rendeva la zona dinamica, con coesistenza di edilizia privata, infrastrutture, piccole aree sacre e spoliazioni di edifici più antichi.

La scoperta: dettagli e reperti

I lavori di adeguamento sismico presso l’istituto comprensivo di via delle Carine, finanziati con fondi PNRR per oltre sei milioni di euro, avevano lo scopo di inserire una nuova scala di sicurezza al piano interrato. Durante gli scavi, gli operai hanno intercettato uno strato murario antico. Volte, teste murarie e frammenti di basamenti sono emersi insieme a piccoli oggetti quotidiani: anfore, contenitori in terracotta, tegole e cocci.

I reperti sono stati datati al periodo che va dal I secolo a.C. al I secolo d.C., coprendo il passaggio tra tardo periodo repubblicano e prima età imperiale. Il ritrovamento conferma che l’area, già allora densamente abitata, ospitava ambienti residenziali e di servizio, con strutture murarie solide e spazi destinati alla conservazione e al trasporto di alimenti e bevande.

Una scuola che diventa museo

La scoperta ha imposto una riorganizzazione dei lavori: le scadenze previste non possono essere rispettate pienamente, ma l’amministrazione del Municipio I ha rilanciato il progetto con un’idea innovativa: trasformare l’istituto in una “scuola museo”. Non si tratterebbe solo di interventi strutturali, ma di un percorso di musealizzazione interna, che renda visibili e interpretabili i reperti agli studenti e alla comunità.

Si pensa a vetrine, percorsi di visita, pannelli esplicativi e spazi didattici che consentano di dialogare con la storia, integrando la quotidianità scolastica con il patrimonio archeologico. L’obiettivo è offrire un’esperienza unica, in cui le aule non siano solo spazi di insegnamento, ma finestre sul passato.

Una ricostruzione immaginata

Immaginiamo via delle Carine al tempo dei Romani: non ancora chiamata così, ma un pendio vivo di vicoli, gradinate, terrazze e giardini privati. Le domus aristocratiche si elevano sulle pendici, con stanze di servizio, cantine e magazzini sotterranei. Le acque delle coperture e dei ninfei vengono convogliate in canalizzazioni nascoste, mentre vasellame e anfore testimoniano il commercio e la vita quotidiana.

Ogni muratura, ogni frammento, è parte di una città stratificata: ciò che oggi emerge sotto la scuola è il frutto di secoli di vita urbana, rimaneggiamenti, spoliazioni e modifiche continue.

Il futuro del progetto

La sfida è rendere compatibile la sicurezza dell’edificio con la tutela dei reperti. I tempi e i finanziamenti dovranno essere calibrati, così come la gestione futura del museo interno. La musealizzazione dovrà coniugare rigore scientifico e capacità di coinvolgere studenti e visitatori, facendo emergere storie e frammenti della Roma antica in un contesto quotidiano e familiare.

