Sotto le pietre del torrente c’è anche la statua di Ercole. Recupero prodigioso in queste ore, dopo le statue dei mesi scorsi

Il professor Gökhan Coşkun, direttore degli scavi di Aizanoi, ha dichiarato che la statua è compatibile con la tipologia dell”Ercole a riposo”. “Sebbene la parte della testa non sia stata preservata, possiamo facilmente capire che si tratta di Eracle, basandoci sulla pelle del leone scolpita su di essa”. La vittoria sul leone di Nemea fu una delle fatiche che egli dovette affrontare per raggiungere l’immortalità. “Il corpo di Eracle e le teste di Afrodite e di Dioniso – ha aggiunto il direttore della campagna di scavi – “sono per noi reperti importanti, poiché dimostrano che la cultura politeista dell’antica Grecia è sopravvissuta per lungo tempo senza perdere la sua importanza in epoca romana. Ciò che abbiamo potuto osservare in questi mesi porta a ipotizzare la presenza di un importante laboratorio di scultura nella regione”.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis