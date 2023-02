Sotto le zolle del bosco trovato un villaggio di 2500 anni fa a Castione della Presolana

“Abbiamo concluso la settimana di scavi archeologici nelle zone che erano state individuate tramite le indagini magnetiche. – dice Alberto Migliorati , sindaco di Castione della Presolana, Comune in provincia di Bergamo – Si è trovato il villaggio, risalente a 2500 anni fa, e numerose tracce di vita quotidiana. L’ Università di Pavia chiederà al Ministero della Cultura l’autorizzazione per proseguire gli scavi, che dureranno alcuni anni. Per ora voglio ringraziare i proprietari dei terreni per la loro disponibilità (il “castello” è tutta area privata), la Sovrintendenza, l’ Università di Padova e Pavia ed i volontari che hanno collaborato. Nel mese di agosto, in occasione dell’ anno “Bergamo Brescia capitale della Cultura”, organizzeremo un incontro, in cui verrà raccontata la vita della prima popolazione conosciuta della Presolana”.

