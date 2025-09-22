Sotto l’erba del giardino trovati muri alti, cunicoli, segni tondi di depositi. Cosa c’era in questo punto? Perchè tante linee di una nobile architettura antica?

Una città che cambia pelle

Dal cemento delle torri moderne ai fossati profondi delle fortificazioni

Negli anni Sessanta del Novecento, a Thionville, in Francia, il quartiere Cormontaigne cambiò volto. Le grandi torri residenziali erette allora, destinate a rappresentare il futuro, cancellarono progressivamente la memoria di un passato secolare. La loro demolizione, trent’anni dopo, aprì un vuoto urbano che oggi si tenta di colmare con un nuovo progetto di riqualificazione. Ed è proprio in questo spazio sospeso, tra demolizioni e ricostruzioni, che l’archeologia ha trovato terreno fertile.

Gli scavi condotti dall’Inrap, in occasione dell’ampliamento della ZAC Cormontaigne hanno permesso di riportare alla luce le strutture di un bastione che, sin dalla sua edificazione, aveva ospitato gallerie di contromina, una cartoucherie e una poderosa polveriera del XIX secolo. Un frammento essenziale della storia difensiva della città, rimasto per troppo tempo sepolto.

Il bastione del “couronné de Yutz”

Una macchina difensiva avanzata, collegata alla città dalla Mosella

Il bastione oggetto della ricerca apparteneva al complesso fortificato noto come couronné de Yutz. Originariamente la struttura si componeva di tre bastioni a fianchi diritti, due mezze lune e due tenailles, circondati da profondi fossati asciutti. Due ponti con chiuse collegavano il dispositivo alla città, superando il canale derivato dalla Mosella.

Le indagini hanno permesso di precisarne l’impianto e le tecniche costruttive. La muratura si innalzava parallelamente allo scavo del fossato, mentre i detriti venivano accumulati all’interno per costituire il terrapieno. Lungo il paramento interno correvano le gallerie di contromina, accessibili tramite corridoi sotterranei ricavati nello stesso terrapieno. Una di queste gallerie, quella orientale, venne successivamente protetta da un corpo di guardia.

Il fossato, profondo oltre cinque metri rispetto all’arase, ha restituito dati preziosi sulle modalità di costruzione delle scarpate e sull’ingegneria militare del tempo.

La prima polveriera (1830 ca.)

Un’architettura specializzata per custodire la forza del fuoco

Attorno al 1830, la necessità di stoccare polvere da sparo in sicurezza portò all’edificazione di una polveriera all’interno del bastione, ipotizzato allora a gola aperta e in diretta comunicazione con la piazza fortificata.

Il manufatto, rettangolare (24 x 10 m), fu eretto su fondazioni di traverse e pali lignei. I muri laterali, spessi oltre due metri, poggiavano su un basamento in pietra da taglio che incorporava innovativi sistemi di aerazione: condotti “a chicane”, studiati per deviare l’aria, isolare l’umidità e impedire a eventuali colpi diretti di penetrare. L’edificio sorgeva sopra due vani voltati, veri e propri vuoti sanitari, ventilati da apposite prese d’aria.

A protezione ulteriore, un muro para-schegge avvolgeva la struttura creando un camminamento di ronda. Un edificio militare ma al tempo stesso un capolavoro di ingegneria applicata alla sicurezza.

La seconda polveriera (fine XIX secolo)

L’evoluzione dell’artiglieria e l’intervento tedesco

Il progresso bellico rese presto obsoleto il primo impianto. Alla fine dell’Ottocento, con l’occupazione tedesca, la polveriera venne trasformata radicalmente: l’edificio fu interrato per resistere ai nuovi ordigni.

Il nucleo murario originario fu conservato ma modificato. Gli antichi condotti a chicane vennero murati, sostituiti da imponenti aperture di ventilazione. Intorno furono realizzate gallerie che garantivano circolazione d’aria e percorsi protetti.

Anche l’interno mutò: al posto del pavimento ligneo, andato perduto, si pose un selciato in mattoni ricoperto di bitume. Una scelta che aveva duplice scopo: assicurare isolamento e, soprattutto, eliminare ogni rischio di scintille durante lo stoccaggio dei barili di polvere. Ancora oggi, il suolo conserva le impronte circolari lasciate dai fusti, una memoria fisica e tangibile della vita militare di fine secolo.

La cartoucherie

Produzione bellica e distruzioni moderne

Un altro edificio funzionale alle fortificazioni era la cartoucherie, la fabbrica di munizioni. I resti messi in luce dagli archeologi sono frammentari: le costruzioni moderne degli anni Sessanta ne hanno cancellato buona parte. Ciò che resta è sufficiente però a delinearne la presenza accanto alla polveriera interrata, come attestato anche da una planimetria tedesca dei primi del Novecento.

Un inedito per Thionville

L’archeologia come strumento di conoscenza e di identità

Mai prima d’ora Thionville aveva potuto indagare in maniera sistematica le proprie fortificazioni moderne. Finora si era trattato di osservazioni occasionali, legate a saggi di emergenza. Questa volta, invece, la stratigrafia del bastione è stata documentata con precisione, restituendo informazioni preziose sulle tecniche edilizie e sull’organizzazione interna di un’opera difensiva.

Il prelievo dei pali di fondazione sotto la prima polveriera consentirà di stabilirne con esattezza la datazione, oggi collocata attorno al secondo quarto del XIX secolo.

L’operazione è stata resa possibile grazie al coordinamento tra il Service régional de l’archéologie, l’Inrap e la direzione scientifica di Sylvie Thomas, nell’ambito del programma di riqualificazione urbana curato da ADIM Est.