Sotto una pista ciclistica trovate urne cinerarie di una necropoli e resti di un tempio romano

“I nostri archeologi lavorano a Elewijt dall’inizio di marzo. – afferma Archeologiemonument – Sulla base delle indagini preliminari, ci aspettavamo, qui un edificio medievale. Anche questo è stato trovato durante gli scavi ma di certo non è stata l’unica cosa portata alla luce. È presto diventato chiaro che ci trovavamo in uno spazio sacro di sepoltura. Ora che ci avviciniamo alla fine di questa campagna di scavo, possiamo finalmente fare dichiarazioni sulla visione completa del sito. Oltre alla palazzina con pozzo del medioevo, abbiamo trovato una necropoli della tarda età del ferro e soprattutto del periodo romano. In totale, sono state registrate circa 30 tombe a incinerazione. Queste tombe erano ricche di corredi. Diversi vasi in ceramica furono posti come corredo dei defunti. In una delle tombe abbiamo trovato del vetro deformato dal fuoco, in un altro abbiamo reperito un piccolo frammento di pasta vitrea derivato da una fibula del II-III secolo”.

