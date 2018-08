Spartak Dermedjiev. L’arte erotica è un’arma contro il totalitarismo. A partire dai Soviet. Sculture e disegni

Nato nel 1954 a Sofia, in Bulgaria, si è diplomato all’accademia di Belle arti nel 1982. E’ cresciuto pressato dall’estetica di stampa comunista. E si è ribellato. Fino a lasciare il proprio paese e liberarsi dall’ossessione dell’opprimente comunismo, scegliendo Parigi come luogo della libertà espressiva”.

“Sono nato all’ombra dell’arte totalitaria. – racconta con dolore – Mi è stato insegnato a sacrificare il mio talento per le necessità dell’arte totalitaria. Come gli antichi gladiatori, fui sacrificato. La società voleva sangue e l’ha ricevuto.

La mia vita è stata deliberatamente sprecata e la mia creatività è stata irrevocabilmente contaminata. Il mio lavoro è diventato il mio unico combattimento. Ma se sei già stato contrassegnato come una vittima, rimani vittima fino alla fine, anche se i sistemi politici sono cambiati. E oggi sento ancora la “agghiacciante brezza dell’Ombra”.E oggi la mia arte è la mia unica resistenza”

