Spaventoso. In una cava trovate ora orme di un grande dinosauro che lasciò centainaia di impronte su una camminata di 220 metri. Che animale era? Cosa raccontano quei segni?

Nell’Oxfordshire, in una cava conosciuta come Dewars Farm, il terreno ha restituito un tesoro straordinario: oltre 200 impronte fossili di dinosauro, perfettamente conservate, risalenti a circa 166 milioni di anni fa. Questa scoperta, frutto della collaborazione tra il Museo di Storia Naturale dell’Università di Oxford (OUMNH) e l’Università di Birmingham, fornisce importanti informazioni sulla vita dei colossali giganti che un tempo popolavano quella che oggi chiamiamo Inghilterra meridionale.

La sequenza più spettacolare si estende per oltre 220 metri, diventando la traccia continua di dinosauro più lunga d’Europa. La sua autrice era probabilmente un Cetiosauro, erbivoro gigantesco lungo 18 metri, mentre nelle immediate vicinanze emergono anche le impronte del Megalosaurus, il primo dinosauro ad essere nominato scientificamente nel 1824. Queste tracce non solo raccontano la presenza di specie ma suggeriscono comportamenti: alcune impronte sembrano spostarsi di lato, come se il gigantesco Cetiosauro avesse sospeso il passo o modificato l’appoggio, offrendo uno scorcio raro sul movimento e sull’equilibrio di un animale preistorico.

Come spiega il dottor Duncan Murdock dell’OUMNH: “La conservazione è così dettagliata che possiamo osservare come il fango si deformava sotto i piedi dei dinosauri. Insieme ad altri fossili come tane, conchiglie e piante, possiamo ricostruire l’ambiente fangoso della laguna in cui camminavano questi animali.”

La scoperta deve molto all’occhio attento di un cavatore locale, Gary Johnson, che ha notato “insolite protuberanze” nel terreno durante l’estrazione dell’argilla. Da quel momento è iniziata un’imponente operazione scientifica: oltre 100 studiosi, studenti e volontari hanno dissotterrato le impronte, documentandole con droni e trasformandole in modelli 3D per garantire la conservazione digitale di ogni dettaglio. Il professor Peter Falkingham della Liverpool John Moores University ha realizzato un’animazione completa del Cetiosauro in cammino, restituendo al pubblico una visione tangibile di questi antichi giganti.

Il sito non si limita a restituire la memoria dei sauropodi: le impronte di Megalosaurus – lungo circa nove metri e dotato di zampe artigliate a tre dita – mostrano che predatori e prede condividevano lo stesso territorio. Alcune tracce si incrociano, accendendo interrogativi sulle interazioni tra specie diverse. La professoressa Kirsty Edgar dell’Università di Birmingham sottolinea: “Queste impronte dischiudono un punto di vista privilegiato per l’osservazione della vita dei dinosauri, rivelando dettagli sui loro movimenti, sulle interazioni e sull’ambiente tropicale in cui vivevano.”

La cava di Dewars Farm è parte di una lunga tradizione di scoperte: già negli anni ’90 erano state documentate oltre 40 tracce. Oggi, grazie a tecnologie avanzate, il sito è stato immortalato in oltre 20.000 immagini aeree, creando una documentazione digitale permanente per scopi scientifici e divulgativi. Come osserva il professor Richard Butler dell’Università di Birmingham: “C’è molto altro da imparare da questo sito. I nostri modelli 3D permetteranno alle generazioni future di studiare e comprendere questo affascinante pezzo di passato.”

La scoperta sarà protagonista del programma “Digging for Britain” della BBC Two e della nuova mostra “Breaking Ground” presso l’Oxford University Museum of Natural History, dove i visitatori potranno ammirare non solo i fossili originali di Megalosaurus ma anche modelli interattivi e animazioni 3D dello scavo.

Sotto strati di calcare, le impronte hanno atteso 166 milioni di anni prima di emergere, resistendo a pressioni e cambiamenti climatici. Oggi, nel silenzio di una cava inglese, quei passi antichi parlano ancora, raccontando la storia di giganti, di predatori e prede, e della tenacia della ricerca scientifica che, paziente e instancabile, trasforma ogni frammento di passato in racconto vivo e accessibile.