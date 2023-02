Specchio romano del I secolo all’asta on line. Come funzionava. Offerte ferme a 400 euro

Uno specchio romano del I secolo, proveniente dall’area inglese, va all’asta on line, in questi giorni sul sito Catawiki . Il pezzo all’asta presenta una dichiarazione di lecita provenienza e un certificato di datazione del metallo. Gli specchi degli antichi – tra i quali etruschi e roman – erano lastre metalliche circolari di bronzo, che venivano abrase finemente e lucidate, così che il metallo stesso fosse in grado di restituire un’immagine riflessa. Il pezzo bronzeo all’asta – che finora ha ricevuto offerte per 400 euro – è particolarmente elegante. L’oggetto per la toilette femminile presenta qui un occhiello di metallo – che serviva per appendere lo specchio – alla cui base sono state realizzate due volti in rilievo che rappresentano Venere, Dea della bellezza. Per vedere tutte le immagini di questo pezzo e leggere la scheda potete CLICCARE QUI .

