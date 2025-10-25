Splendida genialità. Un nuovo studio rivela: la piramidi d’Egitto si “autocostruirono”. E’ questo il segreto. La struttura stessa generava altre parti annullando il peso delle pietre da collocare nell’edificio. Ecco il perchè dei cunicoli e dei grandi vuoti

Come una macchina celata da millenni: la Grande Piramide di Giza e il segreto delle carrucole interne

Per quattromilacinquecento anni, la Grande Piramide di Giza è rimasta come un enigma di pietra sotto il sole del deserto. È la più antica e perfetta delle Sette Meraviglie, ma il suo segreto costruttivo – come gli Egizi abbiano potuto sollevare oltre due milioni di blocchi di pietra fino a 140 metri d’altezza – ha sfidato intere generazioni di archeologi, fisici, ingegneri e sognatori.

Ora, una nuova ricerca pubblicata su npj Heritage Science da Simon Andreas Scheuring propone una visione che ribalta radicalmente tutto ciò che si è pensato finora: la piramide non sarebbe stata soltanto una tomba, ma una gigantesca macchina da costruzione, una fabbrica di pietra autosufficiente, basata su un ingegnoso sistema di rampe interne, carrucole e contrappesi.

L’ipotesi, presentata nello studio Construction of the Great Pyramid with pulley-like systems using counterweights on sliding ramps (npj Heritage Science, 2025, doi.org/10.1038/s40494-025-02018-w*), risolve molte delle contraddizioni che hanno reso insostenibili i modelli tradizionali. Le teorie classiche parlavano di rampe esterne immense, su cui gli operai avrebbero trascinato i blocchi su slitte. Ma per superare il peso e l’attrito, una rampa non avrebbe potuto essere troppo ripida: la pendenza massima gestibile era attorno al 10%. Per raggiungere la sommità, ciò avrebbe richiesto una struttura lunga almeno un chilometro e mezzo, più voluminosa della piramide stessa. Nessuna traccia di un simile colosso è mai emersa nella piana di Giza.

Le ipotesi di rampe a spirale, più compatte, si sono infrante contro la logica e la fisica: rampe troppo ripide, curve troppo strette per manovrare blocchi da diverse tonnellate, un ritmo di lavoro che, calcolato sulla durata del regno di Cheope, avrebbe richiesto il posizionamento di un blocco ogni minuto.

Scheuring ha scelto un’altra via: osservare la piramide dall’interno.

Le gallerie, i corridoi e le camere che da sempre ci appaiono come misteriosi ambienti rituali, nel suo modello diventano componenti funzionali di una macchina. Il Passaggio Ascendente e la Grande Galleria, lunghi, lisci e con una pendenza di 26,5 gradi, costituivano – secondo l’autore – rampe di scorrimento per contrappesi. Slitte cariche di blocchi di granito, fatte scivolare verso il basso, generavano una forza meccanica in grado di tirare, attraverso corde e carrucole, blocchi di calcare verso l’alto, fino ai livelli superiori della piramide. Quidi possiamo pensare a un sistema di gru – mosse dai pesi, che alzavano blocchi in contrappeso e “tapis roulant” entro un edificio che era in realtà, esso stesso una macchina da costruzione e un’impalcatura invisibile perchè generata dalla stessa struttura in costruzione.

Schema complessivo della struttura interna della Grande Piramide e rappresentazione del funzionamento di un contrappeso che scorre su una rampa con la stessa inclinazione e configurazione della Grande Galleria e del Passaggio Ascendente. Crediti: S.A. Scheuring, 2025.





Il cuore del sistema era l’Anticamera, la piccola stanza che precede la Camera del Re. Tradizionalmente interpretata come un meccanismo di chiusura – una serie di lastre calate per sigillare la tomba – l’Anticamera viene ora riconsiderata come il centro operativo della macchina.

Scheuring nota che le pareti presentano profondi solchi verticali, dove si inserivano probabilmente tronchi di legno su cui scorrevano le corde. Non vere e proprie ruote, ma pulegge statiche, lisce e ben lubrificate. Le corde, tirate dai contrappesi in discesa, si avvolgevano e si distendevano, muovendo verso l’alto i blocchi da posare. La cosiddetta “lama di granito”, un misterioso elemento sporgente mai spiegato in modo convincente, avrebbe potuto servire per fissare o bloccare temporaneamente le corde durante il funzionamento.

L’intera stanza, scrive Scheuring, mostra segni di un uso pratico e non cerimoniale: le superfici irregolari, le lastre del pavimento incassate, le tracce di logoramento. Perfettamente coerenti con un ambiente di lavoro, non con una sala simbolica o funeraria. Sotto di essa, un pozzo verticale avrebbe collegato il sistema delle carrucole con i piani sottostanti, permettendo il sollevamento diretto dei blocchi.

Il risultato è un meccanismo a energia potenziale: il peso che scende muove un peso che sale. Ma la genialità del sistema egizio stava nella sua modularità. Scheuring calcola che raddoppiando o triplicando le corde su più rulli di legno, la forza utile si moltiplicava, consentendo di sollevare anche i colossali blocchi da 60 tonnellate destinati alla Camera del Re.

E questo non è tutto. La teoria spiega anche molti dettagli architettonici finora misteriosi.

I vuoti interni scoperti nel 2017 dal progetto ScanPyramids sopra la Grande Galleria – cavità di grandi dimensioni individuate con tecniche di muografia – trovano ora una funzione chiara: sarebbero rampe scorrevoli superiori, utilizzate nelle fasi finali della costruzione.

Le irregolarità nella muratura e le “fasce verticali” lungo i corridoi non sarebbero difetti, ma segni di interventi strutturali durante il montaggio dei sistemi di sollevamento.

Persino la leggera concavità delle facce della piramide, visibile dall’alto, e la scanalatura centrale che divide ogni lato, vengono reinterpretate come tracce del sistema di carrucole esterne: canali verticali che servivano al sollevamento dei blocchi lungo le facciate, poi chiusi progressivamente man mano che il lavoro avanzava verso l’apice.

Le diversi fasi costruttive della piramide, fino alla copertura degli spazi esterni @ Credito: SA Scheuring 2025



Secondo il modello, la piramide non sarebbe stata costruita semplicemente “a strati”, ma a settori coordinati, partendo da un nucleo interno eretto con il sistema di contrappesi e carrucole, e da un mantello esterno che cresceva contemporaneamente, sfruttando rampe periferiche integrate nelle facce stesse.

L’autore riconosce la portata rivoluzionaria della sua ipotesi, ma la fonda su analisi geometriche e fisiche di precisione: “Il modello qui presentato si discosta concettualmente da tutte le proposte precedenti”, scrive Scheuring. “È probabile che la Grande Piramide sia stata costruita nel modo proposto o in maniera molto simile.”

Se questa visione trovasse conferma, la piramide cesserebbe di essere un semplice monumento funerario, per diventare ciò che realmente è stata: una macchina colossale di pietra, costruita per costruirsi da sé. Un organismo architettonico vivo, in cui ogni passaggio, ogni vano, ogni fessura rispondeva a una funzione meccanica precisa.

In questo modo, il genio tecnico dell’antico Egitto appare da un nuovo punto di vista: non più come il frutto di misteriose conoscenze perdute, ma come il risultato di una logica ingegneristica raffinata e rigorosa, nata dall’osservazione, dalla matematica e dalla sperimentazione.

E dentro le viscere di Cheope – fra le pareti lisce della Grande Galleria e le cicatrici di granito dell’Anticamera – potremmo finalmente riconoscere non il silenzio di una tomba, ma il respiro di una macchina antica, costruita per vincere la gravità.

Fonte