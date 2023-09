Splendidi vasi di vetro gallo-romani portati alla luce durante gli scavi in una piccola necropoli. Fuoco e rito nella cultura dell’epoca

Successivamente, il corpo del defunto veniva preparato per la sepoltura. Questo processo includeva il lavaggio del corpo e l’applicazione di unguenti per ritardarne la decomposizione. In questa fase, veniva inserita nella bocca del cadavere una moneta, destinata a servire come pagamento per il traghettatore Caronte per il passaggio nell’aldilà, una credenza che attingeva alle radici della mitologia romana.

