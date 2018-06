Stampa monotipo. Divertiti a creare un artistico quadro astratto d’arredamento. Il video

L’informale è nato, rispetto all’astratto, assecondando l’estetica funzionalista, vicina al design. Hai una parete che vuoi rendere colorata con un bel quadro informale, che richiami i colori della stanza stessa o ne costituisca un punto di contrasto cromatico? Guarda gli effetti che puoi ottenere

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,