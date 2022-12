Statua romana di 2000 anni fa trovata dagli archeologi nel letto di un torrente

Dopo il VII secolo d.C., Aezani cadde in declino, con alcuni degli edifici sulla collina del tempio convertiti durante il periodo selgiuchide (1040 e 1157 d.C.). Commentando gli scavi, il Prof. Dr. Gökhan Coşkun dell’Università Kütahya Dumlupınar ha dichiarato: “Durante la stagione degli scavi del 2022, abbiamo scoperto molti blocchi appartenenti al ponte. Inoltre, ci siamo imbattuti in una meridiana e in molte parti di sculture in marmo. L’ultima statua è quasi intatta. La statua manca solo metà del piedistallo e di un piede. Confidiamo di recuperare questa parte, durante gli scavi del 2023”. In corso di studio la statua dell’uomo togato per stabilire l’identità del personaggio a cui si riferiva.

