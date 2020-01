Stefania Zorzi. L’artista bresciana porta la gioia della trasgressione al Palazzo di Giustizia di Vienna

Erotismo e trasgressione. La pulsione nelle fiabe. Dieci opere del progetto “Mädchenspiele | Giochi di bimba” dell’artista bresciana Stefania Zorzi alla mostra internazionale d’arte contemporanea – 16.01.2020 – 14.11.- al Palazzo di Giustizia di Vienna

“Kunst zu Recht” , nato nel novembre 2009, è un progetto artistico, che prevede annualmente una mostra, estesa su 11 piani del centro di giustizia (tribunale distrettuale) di Vienna. Organizzato e curato da Veronika Junger. Il concetto del progetto “Kunst zu Recht” è quello di presentare la diversità artistica in un palazzo di giustizia a beneficio di appassionati d’arte, persone in cerca di legge e funzionari giudiziari. Un bell’esempio della coesistenza armoniosa delle diverse aree della vita mostra – nel vero senso della parola – che i presunti opposti non si contraddicono necessariamente l’un l’altro, ma possono arricchirsi vicendevolmente in uno scambio reciproco.

Gli artisti, già affermati e giovani emergenti, invitati ad esporre, provengono da diversi Paesi e da differenti aree artistiche. Infatti, la mostra attribuisce grande importanza alla diversità e alla coesistenza armoniosa di molteplici punti di vista.

“Con la nostra mostra siamo in un tribunale, dove le persone stanno lottando con le loro emozioni ” cita Veronika Junger. Il risultato è nelle parole di un critico un “ambiente estetico per affermazioni artistiche che agiscono sotto forma di stimolo terapeutico”.

