Stile arte è su Telegram. Iscriviti al canale: riceverai notizie, buoni sconto e occasioni d’asta

Condividi 0 Condivisioni

Eccoci approdati su. Ta daaan!

Stile Arte apre al nuovo servizio che consentirà un accesso ancor più immediato e funzionale ad appassionati d’arte, lettori, addetti al settore, artisti. In 25 anni di attività migliaia di saggi, di notizie, di scoperte ci hanno portato a raggiungere la ribalta mondiale. La nostra mission, dal 2011 è diventata quella di diffondere l’arte offrendo una, senza filtri, senza limitazioni.

E nel solco di tale scelta si pone la nuova sfida lanciata sul nuovissimo canale di Stile (https://t.me/stilearte) su Tinder. Qui potrai ricevere le notizie del giorno in tempo reale. Non solo. Il nostro team selezionerà per te le OFFERTE, i BUONI SCONTO e i PRODOTTI DEL GIORNO, proposti dal web. Pennelli, tele, strumentazioni tecnologiche, libri colori a olio soggetti a particolari promozioni. Insomma tutto ciò che può servire all’artista, all’appassionato, a chi vive o solo apprezza l’eterna bellezza e ciò che permette che questa sia raggiunta, riprodotta, fruita.

Gli sconti e le offerte sono reali e tutto viene svolto nella massima sicurezza. Stile arte altro non fa che allegare in ciascun post un link che rimanda alla piattaforma di vendita (amazon, catawiki ecc ecc) e la transazione avverrà su attraverso questi canali, senza alcun rischio.

E ancora! Il nostro pool di esperti selezionerà e segnalerà attraverso un’allerta d’asta i lotti più interessanti. Dipinti, sculture, orologi. Tutto ciò che appare un affare, verrà selezionato e condiviso con tutti coloro che vorranno iscriversi qui al nostro canale

Unisciti a noi! Entra far parte del canale @https://t.me/stilearte

COME ISCRIVERSI A TELEGRAM? E’ FACILISSIMO, SEGUI I PASSAGGI:

Clicca il link https://web.telegram.org/#/login, oppure scarica l’app qui. Sarai trasferito sulla home page di Telegram

Qui ti sarà sufficiente inserire il tuo numero di telefono e quindi fare click su “Avanti” (in alto a destra)

Telegram invierà un messaggio di verifica che dovrai inserire nella finestra che si aprirà con la scritta “immetti codice”

Una volta effettuata la verifica il gioco è praticamente fatto





Non ti basterà. infatti, far altro che digitare, nella barra di ricerca contraddistinta dalla lente di ingrandimento (sotto la scritta Telegram) “Stilearte.it” e premere invio ed infine cliccare su “+ UNISCITI” per entrare a far parte del gruppo e ricevere quindi notizie e offerte.

> Stile arte è su Telegram. Unisciti al canale. Clicca qui: https://t.me/stilearte