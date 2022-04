Stilettate di Tonino Zana. Con Flag di Jasper Johns. Un’Italia piccola piccola e fascio-comunista

Seguici su Facebook e metti Mi Piace alla pagina di Stile Arte:

Flag è un dipinto a encausto dell’artista americano Jasper Johns. Creato quando Johns aveva 24 anni, due anni dopo essere stato dimesso dall’esercito degli Stati Uniti, questo dipinto è stato il primo di molte opere che Johns ha detto essere state ispirate da un sogno della bandiera degli Stati Uniti nel 1954.

STILETTATE

di Tonino Zana

Sarò più banale del solito, parlerò del “non ce la facciamo più”. L’Italia ripete se stessa, non ammaina il peggio delle ideologie, non dico l’ideologia, che è tutta piena di senso, non dico gli ideali, soltanto tiene in campo il lato venefico, strumentale di ideologia e di ideali, quanto serve per offendere e dividere. Veramente si può dichiarare che il comunismo e il fascismo siano stati archiviati, parlo sempre della loro potenzialità di contrasto, di un’appartenenza settaria quando sono lì tutti da vedere appena una questione nazionale o internazionale compare alla vista.

Ebbene, Putin è un malfattore, lo sostengono tutti con accenti completamente diversi, il postcomunismo italiano, per esempio, afferma in una riga, di un Putin aggressore, toni più misurati e subito dopo, eccoci, attacca gli Stati Uniti, il populismo, l’Europa della Nato e in politica interna alza un muro nei confronti del liberalismo. Il capitale è visto come il diavolo e l’impresa privata è nemica pregiudizialmente.

Sul fronte dei cosiddetti diritti civili, largo spazio ad ogni minoranza radicaloide per un pugno di voti. E adesso sta bene anche il movimento Cinque Stelle, a patto di sperare in una vittoria elettorale.

E sulla guerra dell’Ucraina, porte aperte al pacifismo. A meno di cedere, un pochetto, appena si rievoca la Resistenza che per verità storica è stata in piedi grazie al sostegno fondamentale dei “maledetti” Stati Uniti” e della Gran Bretagna.

Di là, a parte coperture di facciata, la fatica per nascondere l’origine e la simpatia per il fascismo é dispiegata con accenti perfino dorotei, di qua e di là, in piena altalena mediatoria: “si, ma, però…”. Il guelfismo e il ghibellinismo regnano sovrani e la bassezza della classe politica proviene anche da questo gioco corto e dalla strettoia di convulsioni più o meno antiche. La formazione, la ricerca, lo studio, la regola del merito e della sobrietà, in politica e fuori dalla politica non si sentono come si dovrebbero sentire. E i costi di questa politica sono abnormi, ieri come oggi: un consigliere regionale prende 14 mila euro netti al mese e altrettanti un parlamentare. E’ vergognoso. Una pensione sociale è di 467,65 euro al mese, però, caspita!, con 13 mensilità. Le famiglie stanno in piedi con una media di mille e 350 euro al mese, tutto compreso, luce, gas, affitto, e tante varie e tante eventuali. Il patto sociale scricchiola. O si cambia o si va tutti a casa.