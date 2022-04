Stilettate di Zana. Con i fucili di Goya. Il Sonno della Ragione continua a scavare fosse comuni

Il 3 maggio 1808 è un dipinto a olio su tela (266×347 cm) di Francisco Goya, realizzato nel 1814 e conservato nel Museo del Prado di Madrid. L’opera rappresenta la resistenza dei madrileni all’armata francese durante l’occupazione del 1808 nel corso guerra d’indipendenza spagnola. STILETTATE di Tonino Zana Anche il Novecento e dintorni ha censito, quando ha voluto e potuto, un numero sterminato di fosse comuni. Abbiamo sentito l’eco delle fosse comuni nei giorni estremi della pandemia. La guerra di aggressione all’Ucraina mostra fosse comuni ogni giorno. Togliamo di mezzo i vivi con estrema criminalità, nel periodo della cosiddetta pace e in guerra, non sappiamo come sbarazzarcene. Le fosse comuni rappresentano, geometricamente, il nostro generale senso di colpa: buttiamoli lì, tutti insieme, li confonderemo e ce li toglieremo dalla vista. In fondo abbiamo iniziato a distrarci dai morti, alleggerendo il rito dell’inumazione, affidando alle case comode di molte onoranze funebri, i nostri cari. E prima, con tutto il rispetto, abbiamo “sepolto” i nostro cari in serie case di riposo. Da tempo costruiamo statistiche per stabilire se il più prossimo alla morte, il vecchio, rende economicamente oppure no. Se no, viene anche non scelto: i letti non bastano. In Ucraina, soldati e civili giustiziati in strada, un cappuccio in testa, un colpo alla nuca e veloci a ritirarsi. Tra una pubblicità e l’altra, un rigore sbagliato e un risultato ni. Quanto siamo distanti dalle Fosse Ardeatine? A Ugo Foscolo hanno bruciato “I Sepolcri”. Eppure, dalla visita quotidiana ai camposanti, resiste la speranza per la cura dei morti. Altrimenti, ricordati bene, Putin, “verranno a tirarti i piedi nella notte”, come garantivano le nostre madri. Ricordati bene, Putin, le minacce delle madri sono già il giudizio di Dio.

