Stilettate di Zana. Con il Caravaggio-bis. Da portare all’esterno per ogni contrattacco

STILETTATE di Tonino Zana Il contrattacco degli ucraini riporta, chissà perché, alla ripresa della memoria per il grande Caravaggio su cui il mio Direttore, Maurizio Bernardelli Curuz, ha esploso una ricerca talmente profonda da esaltare la migliore mediocrità dei peggiori invidiosi. Ecco, gli ucraini fermano i russi come Longhi riporta, dopo due secoli, la resurrezione di Caravaggio. Il grande dimenticato per ostilità della massima invidia. Ucraina versus mediocritatem tam Merisius contra stenterellos. Se avete pazienza, troverete, di nuovo, un Caravaggio altalenante, un giorno è il figlio dello Spirito un altro giorno viene narcotizzato. Così gli ucraini, un giorno stanno per morire e un giorno vincono. Alla fine della guerra inventata, porteremo nella cattedrale di Kiev un dipinto di Caravaggio, sceglilo tu, Maurizio, tu, Federico, Emanuele, tu e Anna ed io verrò a ginocchioni a servire il popolo come si deve. Io mille amici, gli stessi mille votanti la prossima primavera per ogni elezioni in ogni ordine e grado. Forse, Davide con la testa di Golia, potrebbe essere adatto alla processione di un milione di europei. Scegli tu. Io, come il vecchio e grande Giuseppe, “Obbedisco”.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis