Stilettate di Zana. Con il Cavalier d’Arpino. La frattura insanabile delle guerre civili italiane

Cavalier d’Arpino (Giuseppe Cesari 1568-1640), Combattimento degli Orazi e Curiazi, 1612-1613, affresco, Musei capitolini Roma

STILETTATE

di Tonino Zana

Bella ciao, 25 aprile bandiera arcobaleno, poesie del partigiano, questo su un fronte. Di là, il Piave suonato fuori stagione, vacanza al lago, e, se a casa, bicchieri di rosso in cantina sperando che passi alla svelta il giorno.

Sono le due Italie del 2022. I giovani? Quasi in totalità disinteressati, non è il bene supremo, non è il male estremo visto come si comportano i nonni, i padri e gli zii. Una spolverata ai testi di storia andrebbe data, troppa sinistra dentro, troppe falsità, troppi meriti elargiti ai partigiani se rossi e pochi ricordi degli altri partigiani democristiani o laici.

Dovremmo oggi, prendere l’Ucraina e la Russia e metterle al centro del nostro 25 aprile, l’Ucraina invasa da una furia nazista, gli ex sovietici e i nuovi russi – pensate la storia come si scapestra e si capovolge – e gli aggrediti e occupati, massacrati con donne e bambini. Siamo in ginocchio davanti agli ucraini resistenti della Resistenza celebrata oggi dalle comunità nazionali libere e democratiche. Ogni relatore, nei paesi e nelle città dovrebbe gridare “Viva l’Ucraina libera e democratica” e dichiarare i russi di Putin, non tanto il popolo russo che finge di essere putiniano per terrore, e Putin aggressore, dittatore-nuovo Hitler. Il 25 aprile è questo e se non entra la parola Ucraina nel discorso della politica, dell’intellettualità, del giornalismo, allora ricordatevi che chi parla, grida o pensa di pensare vi inganna.

Oggi, noi scriviamo e gridiamo, “Questo è il 25 aprile per l’Ucraina libera e democratica contro Putin dittatore e macellaio”. C’è chi potrebbe eccepire sul macellaio ed è già in fuorigioco, dalle parti dell’inganno. Una preghiera per tutti i partigiani italiani morti per la libertà, per i soldati americani e inglesi, polacchi e australiani, ebrei morti sul suolo italiano per aiutarci a essere liberi. Riposate in pace.