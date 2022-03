Stilettate di Zana. Con il ciclista di Depero. I leoni africani pedalano sulle punte

In copertina: Fortunato Depero, Il ciclista attraversa la città, 1945 STILETTATE di Tonino Zana Ciao, Etiope, ciao Africano che abbiamo gassato nella seconda guerra mondiale con la moralità di intellettuali che poi predicarono morale per cent’anni, dico di Indro Montanelli, maritino di una post infante di quella terra. Ciao Abebe Bikila vittorioso il 10 settembre 1960 nella maratona alle Olimpiade di Roma, piedi scalzi e magrezza figlia di una fame atavica. E adesso ciao, carissimo Etiope Biniam Girmay vincente in una gara ciclistica, la prima vinta da un Africano, la durissima Gand-Wevelgem. Sarai al giro d’Italia e Stilearte verrà a vederti quando passerai da Bagolino. Perché verremo a trionfarti? Perché sei un altro Davide di questi giorni, un Etiope Ucraino, tu batti i leoni del ciclismo internazionale e il tuo fratello ucraino resiste alle belve putiniane. Esci dalla giungla e non ti dimentichi che sempre lì, dalle tue parti, soldati russi e cinesi vengono a cercare quello che c’è e che non c’è sotto terra. I cinesi e i russi, dopo aver sopportato millenni di botte e di morti bestiali adesso vanno a scovare i deboli rimasti sulla terra. E tu, carissimo Girmay, zacchete, tagli il traguardo davanti a tutti. Passeranno dieci anni e dopo l’atletica, il calcio anche il ciclismo sarà conquistato dagli Africani. Ci rimarrà il pedalò. Soltanto che, mentre loro vengono in Europa a tagliare il traguardo della loro libertà, eserciti silenziosi rubano la loro patria. In ogni caso mi è parso un macedone questo etiope, un ucraino, un antimontanelliano. Finalmente. Un povero Cristo sceso dalla Croce a battere in bicicletta una storia che li ha calpestati.

