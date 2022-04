Stilettate di Zana. Con il dadaista Heartfield. In fondo c’è un orribile oligarca in tutti noi

La Rivista AIZ, il 17 luglio 1932, pubblica in copertina un’opera di John J. John Heartfield – anglicizzazione di Helmut Herzfeld (1891-1968) -, dadaista tedesco, che ottenne questo lavoro combinando una foto reale del dittatore, una radiografia e immagini di denaro. La tavola è conosciuta come “Adolf The Superman”.

STILETTATE

di Tonino Zana

Alzi la mano chi conosceva la geografia dell’Ucraina prima della guerra. Là in fondo, alla immensa aula di Stilearte, si alza la manina del prof. di lettere. Grazie, sono capaci di tutti. Noi, confondevamo l’Ucraina con quel mare di terre centro europee aspirate dalla vecchia Urss e non le avevamo imparate anche per una questione pre-ideologica, siccome l’Occidente liberale, meno conosceva del blocco comunista e meglio era. Sbagliato, andò un poco in questa maniera. Sarebbe stato meglio imparare a memoria, storia e geografia, comportamenti e giornate comuniste, avremmo capito di più e non dimenticato niente. Li avremmo battuti prima del tempo

Oggi conosciamo l’Ucraina del martirio, Mariupol è un lembo di Auschwitz, e siano calmi in i nostri amici ebrei, la shoah è loro, soprattutto, quindi di noi tutti e condividiamola e non neghiamola a nessun patito e assassinato, lo sterminio è programmato, si dice nei processi penali, il crimine è pensato a tavolino, questione di quantità, il perduto di carne e spirito è sempre quello, eliminare per occupare e dominare, per pretendere la sottomissione: il vero potere malinteso da Putin, da Hitler, da Stalin è l’inchino quando passano. Penarono di immortalarsi succhiando il sangue dell’altro, soprattutto crescendo di perennità per un inginocchiamento al secondo di moltitudini, del resto, incontrollabili, dunque, invincibili. Se il popolo conoscesse la forza di opporsi, insieme e nello stesso momento, non esisterebbe dittatura, shoah ebraica, armena e se vogliamo e lo vogliamo almeno ideologicamente e cristianamente, lo sterminio ucraino. La nostra colpevolezza è in questa ignoranza di forza, in questa comodità verso la debolezza, la quale produce una assuefazione all’inchino.

Conosciamo l’Ucraina del sangue, i confini tracciati dalle membra delle madri e dei figli, i puntini delle città dalla testa dei soldati di ogni esercito, i fiumi dalle lacrime delle madri dei padri senza nome. Chi scriverà di questi martiri di ogni terra, comandati e obbediti a sparare tanto per sparare e avvicinarsi a casa? Lo immagino, tante lapidi, tante commemorazioni, tanti anniversari, tanti miliardi di euro per la ricostruzione ecco l’affare della guerra insieme alla vendita degli stoccaggi di armi. Tanti danari in tasca agli oligarchi di tanti mondi, non soltanto della Russia, purtroppo. Ci sono oligarchi nati in Lombardia, nel Bresciano, in Puglia e in Sicilia, in Toscana e in Liguria? Chiamateli diversamente, invece di oligarchi, corrotti – e non soltanto la politica, vi prego, la politica è quella che vogliamo noi che sia -. Non sarà venuto il momento di pareggiare i conti, morali e finanziari e porre un limite alla ricchezza cosicché se un cittadino italiano-europeo possiede un milione di euro si sieda e aspetti il tramonto più lungo, imparando e se può insegnando, cosa vuole di più, una badante bresciana o straniera che gli esaudisca ogni bisogno, ogni richiesta? Bene, sono duemila euro esentasse e con tasse. E dopo.

Dopo si va tutti al camposanto delle madri e di padri e ci si siede, di notte, a parlare con amici, conosciuti e sconosciuti. Stanotte di parla di geografia: dove si trova Mariupol? Kiev perché è centrale nella storia europea? Dnipro a quale città italiana è paragonabile? Risponde il mio amico ucraino, Slava il quale ogni notte mi riferisce di ciò che accade. Dnipro è Milano e Odessa è pari a Napoli, per modo di essere e di fare.

Non siamo eguali, da qui ai nostri camposanti notturni.