Stilettate di Zana. Con il quadro di Ribeira. Quanto crescono gli italiani che si scoprono figli di Putin

STILETTATE di Tonino Zana Passano i giorni, crescono i morti e gli italiani, nei sondaggi, si avvicinano ai russi. Il primo giorno dell’aggressione di Putin all’Ucraina, nessuno diceva niente, tutti d’accordo sul macellaio di San Pietroburgo, quindi, giorno dopo giorno un affievolimento e una ricerca dei “ma, se, comunque, in passato, gli americani fecero, eccetera eccetera; e al centro dei “però” grossi come un condominio”. E’ uscita l’anima comunista e dintorni, i cattolici comunisti si sono subito aggregati con quel loro senso di don abbondismo che non è mai mancato e gli indecisi sono rimasti sotto coperta. L’Italia si candida a un’altra figuraccia tipo 8 settembre, un giorno di qua, un giorno di là, domani chissà. Il nostro popolo meraviglioso non si fida di un suo proprio coraggio sotterrato. Riemerge all’improvviso, sull’orlo del baratro, non sempre prende il secondo esatto e può accadere di perder il senso dell’ora tragica in arrivo, allora potremmo finire in fondo, con qualche demerito e con molti meriti subito dopo, riguardando, storicamente, un eroismo, inatteso, un coraggio da leoni inaspettato, il petto in fuori davanti alla esecuzione. Basterebbe equilibrio e noi saremmo sempre il popolo di Caravaggio, di Marconi, di Fermi, di De Gasperi e oggi di Draghi. Giorni fa, con un amico di rara lungimiranza, si ragionava sulla doppiezza nostra, italiana e annotavamo l’appartenenza di una grande maggioranza italica al “fascio-comunismo”, autentica maggioranza del Paese, in grado di governare per mille anni, basta non dichiararsi fascio e comunisti insieme. Invece sono la stessa cosa, almeno sul piano dell’ideologia, dopo di ché decidono di stare su rive opposte poiché questo garantisce il governo totale del fiume, da una parte e dall’altra. Ora che il fiume entra nella settimana di Pasqua, dichiariamo una tregua, deponiamo le magliette rosse e nere, a parte quelle del Milan, inginocchiamoci al Mistero, per noi di Cristo e per altri di chi vogliono loro. C’è tanto bisogno di Mistero e di preghiera, di colpa e di pena e subito, nella stessa notte, tra Martirio e resurrezione, il bisogno di lacrime messe dalle nostre madri: le campane suonavano a festa nella notte, i nostri occhi sotto il sonno erano bagnati dalle mani che abbiamo amato di più, non capivamo e ci addormentavamo con gli occhi umidi. E il giorno dopo incontravamo una luce laica mai più ritrovata. Pensare che sta lì. Ancora.

