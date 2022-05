Stilettate di Zana. Con la culla di Berthe Morisot. Bentornata, madre!

La culla (Le Berceau) è un dipinto della pittrice francese Berthe Morisot, realizzato nel 1872 e conservato al museo d’Orsay di Parigi.

STILETTATE

di Tonino Zana

La madre. Festa della mamma, traduzione della madre novecentesca sotto forma consumistica. Potabile per la grandezza del valore ideale della madre. Viene in mente, subito, la poesia dedicata alla madre di Giuseppe Ungaretti, scritta da lui, pensata da ognuno di noi. Appena passati all’altra riva, nostra madre ci attenderà e pregherà il Signore di lasciarci passare. Lei garantisce, lei è Maria, la pena eterna non esiste, via, altrimenti la contraddizione della vita non avrebbe un posto, neppure l’al di là potrebbe accogliere peccati e peccatori, troppi e troppe giustificazioni.

La madre, in fondo, si trova sull’altra sponda per una garanzia in più, perché non si sa mai, e avendo saputo del nostro arrivo e non avendo altro da svolgere se non la custodia dei nostri passi protetti dall’alto, appena le siamo allineati lassù, gli è comodo, bello e finalmente adorabile rivederci in carne ed ossa, abbracciarci e sollevarci da ogni pena. Ci mancherebbe altro. A nessuno, che non sia il diavolo in terra, viene negato un approdo nel regno del Signore, almeno un posto nell’ultima fila purgatoriale.

Mi chiedo, ogni tanto, se Totò Riina, se Putin se Hitler, ecco quei tipi di fratelli lì, eviteranno il perdono. Chissà. Barabba, ricordo, è scampato al referendum popolare e l’altro bandito è salito in cielo subito, su freccia rossa di Cristo.

Ecco, la madre formato 2022. Che rapporto esiste tra nostra madre e le spose madri nostre? E chi saranno le madri mogli dei nostri figli? Madre non vuole dire mettere al mondo, altrimenti basterebbe un gioco sporco della scienza. Madre significa educare, crescere, insegnare, proteggere, castigare, redimere e non morire di stanchezza, sorridere, infine, dopo tutti questi verbi vissuti. Circola, in ogni caso, l’eco e il valore attuale di essere madre. Di questo siamo sicuri e ci rallegriamo la mente e il corpo. Bentornata madre.