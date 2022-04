Stilettate di Zana. Con l’Angelus di Millet. Piangere per il soldato Igor, adolescente tradito

L’Angelus (L’Angélus) è un dipinto a olio su tela (55×66 cm) di Jean-François Millet, realizzato nel 1858-1859 e conservato nel Museo d’Orsay di Parigi. STILETTATE di Tonino Zana Soldatini di piombo, privi di vita, come finti, di un’età appena fuori dall’adolescenza. Sono raffigurati in sequenza. Per tutti, un povero Igor, 21 anni, si porta dietro l’odore della scuola media. Morti nella guerra di Ucraina, soldatini russi e sparisce ogni ragione, ogni controversia intorno alle ragioni e ai torti. I “maturi” decidono la guerra” e sempiterni ragazzi del ’99 muoiono in guerra. Le loro madri decidono la sorte dei potenti. Igor ha azzerato razza, nazione, ideologia, torti e ragioni, Igor si è avvicinato di più a un nostro figlio, ci ha interrogato profondamente, lui al posto dei nostri. Non so se Putin vedrà queste fotografie, questo Igor con il cappello in testa dell’Armata Rossa, più grosso di tre teste, un cappello incapace perfino di abbruttirlo. E’ bello Igor, con lo sguardo di un cerbiatto, fatichi a pensare a come un ferro lo abbia rovinato, rubato all’esistenza. Nelle guerre del Novecento, le fotografie dei soldatini si videro molto tempo dopo e poterono appartenere a chi visitava, con calma, il monumento ai Caduti. Oggi li vediamo tre volte al giorno, ai telegiornali, su internet, sui giornali e ci rubano tre volte di più il sentimento dell’esistenza, muoiono tre volte di più ci rendono tre volte più colpevoli. In assenza di un cinismo superlativo, portano via molti giorni della nostra vita. Anche per questo motivo, la morte degli Igor da una parte e dall’altra, è la nostra morte. Viviamo con tante morti dentro. Siamo dei morti vivi. Candidiamoci, con prepotenza, a vivere la vita, a lasciare la morte a un passo non violento. Che venga per l’interruzione naturale di un flusso, per l’infiammazione di un carburatore tra fegato cuore e polmoni. Poi basta.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis