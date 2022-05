Stilettate di Zana. Con Matthias Grünewald. Quando tutto sembra essere perduto

Matthias Grünewald, Crocifissione, olio su tavola, 269 x 307 cm, Musée d’Unterlinden, Colmar, 1512-1516 STILETTATE di Tonino Zana Il calvario. La proposizione del calvario è visibile a ogni persona di buona volontà: il calvario è l’Ucraina, il Golgota sta lì, in un monte dei Carpazi. I poveri Cristi ucraini e poveri Cristi soldatini russi si contendono l’ultimo legno buono per una croce. Non basta il legno dell’Amazzonia per fabbricare le croci dei nostri Calvari. Quante Croci possiamo donare all’Africa, quante all’Asia, quante all’India, quante alla Cina, quante all’Occidente, nelle case nascoste da una media vita di piccola borghesia, apparentemente in pace e invece stracolma di angustie, di quel mettere in croce con il cinismo di pretenderne il consenso. Siamo piegati e gobbi delle nostre croci e delle croci degli altri, fatichiamo a raggiungere la sera e il nostro dolore si manifesta in illeggibili artrosi, che stanno al corpo come le lance di quel soldato romano, incaricato di infilzarla nel costato del povero Cristo ufficiale, metafora di tutti noi poveri cristi. Non c’è legno sufficiente e non c’è carne sufficiente. In questo senso l’umanità scompare, forse viviamo in un tempo di umanità riflessa, forse siamo già tutti morti nella nostra crocifissione quotidiana. Gli ucraini soldatini e i soldatini russi rappresentano l”ultima crocifissione. A quale vergogna possono ancora attingere, i Putin del Novecento e del nostro giorno?

