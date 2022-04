Stilettate di Zana. Con Nicolas Poussin. La strage e la deportazione degli innocenti

Strage degli Innocenti è un dipinto di Nicolas Poussin, completato in una data non meglio precisata tra il 1625 ed il 1629 e custodito al Museo Condé di Chantilly.

STILETTATE

di Tonino Zana

Deportazione, portare via con la violenza, sradicare, sequestrare, rubare una persona un luogo e costringerla in un altro. Di deportazione non si parlava dagli anni Quaranta, dalla deportazione nazista. I russi deportano i bambini dall’Ucraina, li mettono chissà dove, in camerate, in posti isolati, nascosti, obbligati a trattenere il pianto, costretti al silenzio.

Deportare è ridurre in schiavitù. Siamo tornati ai tempi della schiavitù e non esiste una ragione sociale, economica se non il movente di istruire e iniettare terrore. Ricordate le favole-incubo per i bambini, favole assurde: se non fai il bravo ti portano via. La peggiore minaccia comprensibile anche da un bambino di due anni. Via dalla casa, dalla madre, dal padre, dal giardino, dall’orto dell’asilo, dal campanile appena riconosciuto. Via e basta.

Che ragione esiste, in questa guerra, per sostenere un’infamia del genere? Togliere i bambini e ridurli in schiavitù. Qui, probabilmente, è il principio del genocidio. Eravamo rimasti ai crimini di guerra, adesso camminiamo nel terreno della distruzione dei corpi di patria, se l’infanzia viene soffocata, allora si distrugge il principio di ogni storia.

Quale guadagno spetta a Putin nel rubare i bambini alle famiglie, se non il gusto diabolico di distruggere le anime di chi va e di chi resta, che destino attende per i russi e soprattutto per se stesso un “uomo impotente” nel furto dell’infanzia?

Se le madri russe accetteranno questo sacrilegio e non si ribelleranno, nel modo che potranno, a questo sovvertimento della natura, allora dovremo credere all’esistenza dell’impero dl male. Lo disse il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, aveva ragione. La Russia, qui, è l’impero del male.