Strada romana con tracce dei carri viene alla luce durante scavi accanto al campo sportivo in provincia di Roma

Nell’ambito dei lavori di scavo svolti da e-distribuzione spa per la messa in opera di un nuovo elettrodotto a Colonna (RM) nella via comunale che congiunge via Colle Sant’Andrea con via dei Mattei, è stato rinvenuto un tratto di basolato di un’antica via romana. – spiegano gli archeologi della Soprintendenza – Lo scavo è stato eseguito dall’impresa di archeologia Archeo di Fabio Turchetta sotto la Direzione Scientifica del funzionario archeologo Gabriella Serio della nostra Soprintendenza. La via, che è stata portata alla luce a una profondità di circa cm 70 dall’attuale piano stradale, si conserva per un tratto lungo circa 30 metri e largo circa 1 metro. Il tracciato moderno sembra ripercorrere in maniera piuttosto precisa quello della via romana”.

