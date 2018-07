Strampa-design di mobili. Non è bello ciò che è bello, ma… mah. Divertitevi. Video

Lo Strampa-design è una corrente spontanea, che si sviluppa in internet e che propone le cose più strampalate del mondo. Ma cogliendo l’eccesso, i design codificano una norma che sposta, magari leggermente, il baricentro percettivo di quella precedente Perchè, ci chiediamo, tanti mobili deformi, come in un incubo o come in un cartone animato? Fantasie. Alcuni provocano il mal di mare perchè sono mossi, all’interno, da un’onda invisibile, che è ferma, ma che crea l’illusione, al labirinto, d’essere su una nave

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,