Straordinario. Scavi rivelano un ospedale degli antichi romani sotto una chiesa medievale. Com’era organizzato? Cos’è stato trovato?

Sotto i muri di una chiesa bizantina straordinariamente conservata nell’antica città di Kaunos, nella Turchia sud-occidentale, gli archeologi hanno riportato alla luce i resti di un ospedale romano risalente al II-III secolo d.C.

La scoperta, guidata dal professor associato Ufuk Çörtük dell’Università Muğla Sıtkı Koçman, ha svelato uno strato di storia lunga oltre un millennio, in cui la città si è progressivamente trasformata da centro di cura a polo di devozione religiosa. Gli scavi, concentrati sull’area monastica arcaica cinta da mura, hanno restituito un cortile centrale circondato da stanze, strumenti medici e suppellettili, che attestano un’organizzazione tipica delle valetudinaria, le infermerie romane originariamente destinate ai soldati e poi adattate a un uso civile. La posizione strategica vicino al porto di Kaunos indica che l’ospedale serviva non solo i residenti ma anche mercanti e viaggiatori, in un contesto urbano vivace e densamente frequentato.

Rovine di Kaunos. Sotto una chiesa, i resti di un centro di cura romano. Fotografia di Haluk Comertel CC BY 3.0



Kaunos, già nota per le sue tombe rupestri, un teatro da 5.000 posti, terme e mosaici, acquista con queste scoperte una dimensione inedita: non solo centro culturale e commerciale, ma nodo essenziale nella rete sanitaria dell’Asia Minore romana. La presenza di strumenti chirurgici, pinze, raschiatoi e strumenti per la cauterizzazione indica che l’ospedale praticava interventi complessi, riflettendo le conoscenze mediche trasmesse dai medici greci che esercitavano nell’Impero Romano. L’architettura stessa, con spazi dedicati alla degenza, corsie e cortili, rispecchia la logica razionale che caratterizzava le valetudinaria militari, tra cui quella delle legioni stanziate lungo il Danubio e il confine orientale dell’Impero. Queste infermerie erano concepite per garantire la pronta guarigione dei soldati, e la loro diffusione nelle città civili segna un passaggio fondamentale nella storia della sanità pubblica.

Nel VI secolo d.C., la funzione medica del complesso venne progressivamente sostituita da un ruolo spirituale: gli archeologi hanno rinvenuto le fondamenta di una chiesa bizantina costruita direttamente sulle strutture romane, inserita all’interno di un complesso monastico cinto da mura. Questo passaggio riflette un fenomeno comune nell’Impero Bizantino, dove la cura dei corpi si intrecciava con quella delle anime. I monasteri spesso raccoglievano l’eredità delle valetudinaria romane, trasformandole in luoghi di assistenza ai poveri e ai pellegrini, conferendo al sito continuità funzionale e architettonica. La scelta di costruire la chiesa sopra un ospedale non fu casuale: essa simboleggiava la trasmutazione del sapere empirico e tecnico in servizio spirituale e cura morale, un principio che permeava la medicina e l’etica cristiana dei secoli successivi.

Questa continuità tra spazio medico e spazio religioso è testimoniata anche altrove nel mondo romano-bizantino: dall’Isola Tiberina a Roma, dove nel 293 a.C. fu eretto un tempio a Esculapio in occasione di un’epidemia, fino alle strutture monastiche medievali che presero in carico la cura dei malati, spesso integrando i trattamenti empirici con la preghiera e la devozione. Le tabernae medicae romane, i centri sanitari civili, e le valetudinaria militari costituivano un sistema organizzato che, seppur rudimentale rispetto agli standard moderni, garantiva assistenza, prevenzione e trattamento su scala urbana e militare. Kaunos si inserisce in questo quadro come esempio emblematico di come le città portuali dell’Asia Minore abbiano sviluppato sistemi sanitari avanzati, per poi adattarli al nuovo ordine religioso e sociale del periodo bizantino.

Gli scavi offrono, inoltre, importanti dati sulle pratiche mediche dell’epoca: strumenti chirurgici in bronzo e ferro, recipienti per medicazioni, vasellame per erbe e un cortile centrale che probabilmente fungeva da area di degenza e osservazione. La stratificazione degli edifici rivela una continuità sorprendente: ogni nuovo strato architettonico conserva e trasforma l’esistente, tracciando un filo diretto tra la scienza medica romana e la devozione spirituale bizantina. È come se l’antico ospedale, nel suo passaggio a chiesa, portasse con sé la memoria delle cure e delle vite che vi erano passate, trasformando la pietra in testimonianza di un’umanità che cerca sempre la guarigione, del corpo o dello spirito.