Stregherie. Iconografia, riti e simboli delle eretiche del sapere. La mostra a Padova

Un viaggio tra mito, arte e resistenza femminile

Padova si prepara a ospitare una delle esposizioni più suggestive e coinvolgenti dell’anno: “STREGHERIE. Iconografia, riti e simboli delle eretiche del sapere”, organizzata da Vertigo Syndrome. Dopo il successo delle precedenti tappe di Monza e Bologna, la mostra arriva nella storica Cattedrale Ex Macello, proponendo una versione completamente rinnovata sotto la curatela dello storico dell’arte, scrittore e criminologo Andrea Pellegrino.

Giuseppe Bernardino Bison, Magia Nera, XVIII – XIX secolo, Galleria Antichità La Pieve

L’esposizione trasforma la figura della strega in un simbolo contemporaneo di sapere, resistenza e rinascita, lontano dalle caricature fiabesche o dalle oscure immagini dell’inquisizione. In questo percorso, la strega diventa archetipo femminile del sapere, custode di conoscenze dimenticate e voce di resistenza culturale.

UNA NARRAZIONE SORPRENDENTE

Il mito della strega tra corpo, sapere e rinascita

Il percorso espositivo si sviluppa attraverso nove sezioni narrative, concepite come veri e propri portali iniziatici. Il visitatore è guidato da un filo rosso che attraversa il mito, il corpo, il sapere, la persecuzione e la rinascita. Si parte dalle origini precristiane e oracolari della strega, fino alla sua attualizzazione come simbolo di autonomia e potere culturale.

Nella seconda sezione, il corpo diventa territorio del sapere incarnato, un luogo di desiderio e ribellione, che resiste alle normazioni sociali. Le sale successive restituiscono dignità ai saperi popolari: erboristeria, medicina naturale e pratiche magiche sono qui esposti come parte integrante della memoria culturale.

Un momento centrale è dedicato al marchio della strega nella storia: le miniature medievali e la propaganda inquisitoria mostrano come l’immaginario demoniaco sia stato costruito e imposto. Una sezione speciale esplora la figura di Marietta Robusti, detta Tintoretta, attraverso una leggenda veneziana che intreccia magia e arte, tra ostie rubate, animali incantati e passaggi murati, ancora visibili a Venezia.

La mostra attraversa poi l’Ottocento, quando la strega ritorna come figura romantica e simbolo di libertà, per giungere infine al presente, dove il mito si riscrive nel linguaggio dell’arte contemporanea, trasformandosi in simbolo di rinascita e autonomia femminile.

RICONOSCERSI NELLA STREGA

Esperienze immersive tra emozione e partecipazione

Vertigo Syndrome ha costruito un percorso immersivo che rende il visitatore parte attiva della mostra. Una sala, realizzata in collaborazione con l’Archivio di Stato di Modena, ricostruisce un processo per stregoneria del 1539, in cui i visitatori siedono al banco degli imputati, confrontandosi con le accuse e le risposte della donna processata, in un’esperienza di intensa partecipazione emotiva.

Il percorso culmina in un’installazione di specchi e luci, dove il Libro delle Ombre diventa oggetto centrale. I visitatori possono lasciare i propri pensieri e incantesimi, trasformando la mostra in un rito laico e personale, accompagnati da un impianto sonoro di grande impatto emotivo.

UN ENIGMA IN OGNI FRAMMENTO

Opere rare e simboli arcani tra passato e contemporaneo

La nuova edizione della mostra offre opere mai esposte, che rivelano nuove chiavi di lettura sulla stregoneria. Tra i pezzi più affascinanti: stampe ottocentesche della collezione Invernizzi, mazzi di sibille e tarocchi della collezione privata del curatore, e oggetti rituali originali dal Museo della Stregoneria di Torino.

Opere pittoriche e scultoree, in prestito da Aliprandi Antichità, Arte nel Tempo Pezzini e collezione Romanazzi, arricchiscono il percorso con la loro potenza evocativa, ciascuna custodendo un frammento di sapere occulto.

LA STREGA ARTISTA DI SEITZINGER

Un autoritratto simbolico tra mito e identità femminile

All’interno della mostra, Elisa Seitzinger presenta un progetto originale con due arazzi e cinque opere, tra cui spicca Superego, autoritratto simbolico della “strega-artista”. Con linguaggi visivi intensi e simbolici, l’artista esplora il legame tra mito, magia e identità femminile, creando un percorso immersivo unico nel suo immaginario.

NON SOLO WITCH

Un’esperienza culturale per studiosi, curiosi e famiglie

La mostra è pensata per un pubblico ampio: studiosi, artisti, studenti e semplici curiosi possono attraversare simbolicamente un rito iniziatico, abbandonando stereotipi e scoprendo la strega come portatrice di sapere.

Eventi collaterali, laboratori didattici e incontri con autori selezionati, in collaborazione con la Libreria Esoterica di Milano, approfondiscono ulteriormente la tematica. Per le scuole, visite guidate e laboratori offrono esperienze formative e ludiche.

Anche i bambini possono partecipare: giochi, avventure e laboratori consentono di creare amuletti e pozioni, rendendo l’esperienza ludica e educativa.

CHI È ANDREA PELLEGRINO

Curatore tra arte, mistero e psiche

Curatore della mostra, Pellegrino è storico dell’arte, criminologo e docente, con una carriera che attraversa scienze dei beni culturali, criminologia clinica e psicologia criminale. La sua ricerca coniuga rigore scientifico e narrazione suggestiva, restituendo alla mostra un spessore unico e originale.

L’ARTISTA ELISA SEITZINGER

Dal Val d’Ossola a Torino, tra icone e tarocchi

Nata in Val d’Ossola, Seitzinger unisce la passione per il disegno e la storia dell’arte in un linguaggio visivo che richiama mosaici bizantini, icone sacre e tarocchi, tra modernità e memoria antica. Le sue opere sono presenti in mostre internazionali e collaborazioni artistiche di rilievo.

VERTIGO SYNDROME

Una crociata contro l’uggia delle mostre d’arte

Fondata nel 2022 da Chiara Spinnato e Filippo Giunti, Vertigo Syndrome organizza mostre pensate per un pubblico impreparato ma curioso, rompendo l’elitarismo tradizionale delle esposizioni artistiche e trasformando ogni visita in esperienza coinvolgente.

INFORMAZIONI UTILI

Stregherie. Iconografia, riti e simboli delle eretiche del sapere

Cattedrale Ex Macello, Padova, Via Alvise Cornaro 1

24 ottobre 2025 – 1° febbraio 2026

Catalogo: Moebius

Orari: Mercoledì – Domenica e festivi 10.30 – 19.30; Lunedì e Martedì chiuso

Biglietti: Intero €16, Ridotto €14, Ridotto bambini 7-12 anni €6

Con la collaborazione del Comune di Padova.