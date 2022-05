Strutture romane sotto le radici degli alberi. Sopralluogo archeologico in provincia di Messina

“Dopo i vari incontri ufficiosi, c’è stato il primo passo ufficiale per il processo di tutela e valorizzazione dei beni archeologici siti nel nostro comune. – riferisce una nota del municipio – Accompagnati dal Vice Sindaco Leonardo Longo, dall’assessore Marcello Longo e dall’archeologo Dino Alberto Rapisarda in contrada Fanaca, i tecnici della Soprintendenza di Messina, nelle persone della dottoressa G. Zavettieri (responsabile di zona per i beni archeologici) e dall’architetto R. Burgio hanno visionato il monumentale arco del ponte acquedotto di età romana sito nel nostro territorio ed alcuni dei frammenti del monumento figlio dell’ingegno dei nostri antenati. Al sopralluogo tecnico ha avuto il piacere di partecipare anche la dottoressa M.G. Vanaria del parco archeologico di Naxos Taormina, i membri del gruppo sentieri della sezione del CAI di Taormina, il Lions Club Letojanni Valle d’agró, nella persona del presidente F.Salvia, Padre Daniele Tuscello, rettore del Santuario e Giovanni Curcuruto, memoria storica della nostra comunità”. “Un gruppo variegato di rappresentati di enti pubblici, privati, religiosi ed impegnati nel sociale con un unico obbiettivo quello di dare luce al nostro patrimonio storico, incastonato in uno dei più bei paesaggi montani della costa Ionica messinese. Un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti ma una menzione speciale la meritano i ragazzi della consulta giovanile di Mongiuffi Melia ed i volontari, che si adoperano con passione per la sistemazione e la messa in sicurezza degli antichi sentieri”.

