Studio sul chewing-gum preistorico, che poteva essere usato come colla. Il sapore del catrame di betulla. Come lo producevano? Cosa contengono oggi quei resti antichi?

Così gli uomini del Neolitico masticavano, cucinavano e riparavano il mondo

Nel silenzio umido degli insediamenti lacustri neolitici, quando ancora l’Europa era un mosaico di foreste e acque immobili, i primi agricoltori europei avevano tra le mani – e tra i denti – una sostanza nera e aromatica che oggi ci parla con voce sorprendente: il catrame di corteccia di betulla. Appiccicoso, amaro, resinoso, il suo sapore doveva essere quello dell’albero e del fuoco: una commistione di dolcezza boschiva e fumo, come un miele carbonizzato.

Oggi, grazie alla scienza, quel “chewing gum” preistorico ci restituisce un ritratto intimo e completo della vita quotidiana di 6.000 anni fa.

Uno studio pubblicato su Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences — firmato da A. E. White, T. J. Koch, T. Z. T. Jensen, J. Niemann, M. W. Pedersen, M. B. Søtofte, e H. Schroeder — rivela l’universo microscopico custodito nel catrame, divenuto nel tempo un archivio biologico e culturale.



Il respiro degli alberi e la memoria della bocca

DNA umano, piante e microrganismi nel nero dei secoli

Trenta piccoli frammenti di catrame di betulla, provenienti da nove siti dell’arco alpino, hanno restituito un patrimonio genetico eccezionale. Alcuni grumi erano stati trovati come residui masticati – veri calchi delle bocche di uomini e donne del Neolitico. Altri, incrostati su lame di selce e frammenti di ceramica, raccontano un uso pratico e domestico del materiale.

L’analisi del DNA antico ha permesso di riconoscere tracce umane, batteri orali e resti di piante come orzo, grano, piselli, nocciolo e faggio. Ogni grumo era dunque una capsula biologica: testimonianza di un pasto recente, di un gesto ripetuto, forse di un’abitudine terapeutica.

Il catrame veniva prodotto riscaldando lentamente la corteccia di betulla in condizioni di scarso ossigeno, una sorta di distillazione primitiva che generava una sostanza impermeabile e adesiva. Gli archeologi sanno da tempo che serviva come collante, ma ora si scopre che era anche farmaco, masticatorio, materiale da cucina e da restauro.

Tra il fuoco e la resina: una tecnologia dimenticata

Riparare, cucinare, guarire

Il catrame era dappertutto: nelle fessure della ceramica, dove sigillava crepe; sull’attacco tra legno e pietra, nelle armi o negli utensili; nei vasi, dove si riconoscono segni di ripetuti riscaldamenti. In un’epoca in cui non esisteva ancora il metallo, questa resina rappresentava una sorta di plastica preistorica: duttile, impermeabile, resistente al calore.

È possibile che le popolazioni neolitiche lo masticassero per ammorbidirlo prima dell’uso, come oggi si scalda la cera con il fiato. Ma i ricercatori ipotizzano anche un impiego igienico o medicinale: la betulla contiene infatti acido betulinico, un composto dalle note proprietà antibatteriche e antinfiammatorie.

La distillazione della corteccia

L’arte di ottenere il catrame: il profumo del fuoco nel legno bianco

Produrre il catrame era un atto di sapere chimico prima della chimica. I neolitici scavavano piccole fosse nel terreno, vi disponevano strati di corteccia di betulla arrotolata, e le coprivano con terra o argilla, lasciando una sola apertura superiore. Lì accendevano un fuoco lento, che distillava la linfa interna del legno senza bruciarla del tutto.

Dal fondo della fossa, per colatura, fluiva una sostanza densa e nera: il catrame di betulla, che veniva raccolto in conchiglie, pietre o recipienti di terracotta. Il processo, ripetuto più volte, forniva materiale da usare come collante o balsamo.

L’odore che si sprigionava era inconfondibile: fumo, legno dolce, corteccia calda, note resinose e affumicate. Un profumo che impregna ancora oggi le distillerie artigianali dei paesi nordici, dove il catrame di betulla è tuttora prodotto e utilizzato.

Il catrame oggi: tra balsamo e memoria

Dalla medicina popolare al sapone nero di Finlandia

Nelle regioni boreali, specialmente in Finlandia, Svezia e Carelia, il betula tar è ancora distillato secondo metodi tradizionali. Si usa come unguento per le ferite, disinfettante per la pelle, repellente per insetti, e ingrediente di saponi e shampoo terapeutici.

Il suo aroma intenso e affumicato è considerato un profumo identitario del Nord, legato alla sauna e ai bagni di vapore: un richiamo olfattivo alla foresta, al fuoco e all’antichità.

Chi lo annusa descrive un sentore di liquirizia bruciata, corteccia e catrame navale, un odore insieme rude e dolce, capace di evocare il tempo in cui il fuoco era tecnologia e la resina, civilizzazione.

Un archivio biologico più forte dell’osso

Quando il catrame conserva la vita meglio dello scheletro

I siti da cui provengono i reperti – piccoli villaggi palafitticoli immersi nell’acqua e nel fango – sono ambienti ostili alla conservazione del materiale organico. Eppure il catrame, grazie alla sua impermeabilità e stabilità chimica, ha protetto le biomolecole per seimila anni.

Gli scheletri si dissolvono, ma il catrame conserva le voci molecolari di chi lo ha masticato: geni, batteri, residui di cibo, microframmenti di corteccia o di carne. Ogni boccone è divenuto una piccola capsula del tempo, sospesa tra biologia e archeologia.

Un profumo di legna e d’umanità

Il catrame di betulla come metafora della cultura materiale

Lo studio coordinato da Heidi Schroeder mostra quanto la biomolecola possa diventare racconto. L’odore del catrame di betulla — che ancora oggi si può respirare nei villaggi lapponi durante la distillazione — ha un sentore di fumo, miele e corteccia bruciata: un profumo che doveva impregnare le case, gli utensili, le mani degli artigiani del Neolitico.

Masticare quel catrame era forse un atto tecnico, forse un gesto meditativo. Ma, soprattutto, era il contatto diretto con la materia viva del bosco. La modernità tecnologica di quelle comunità si fondava su una sapienza naturale, sulla conoscenza empirica dei materiali e delle loro reazioni al calore, al respiro, al tempo.

In ogni grumo di catrame masticato, dunque, sopravvive la prima forma di memoria chimica dell’umanità: una traccia tangibile di pensiero, lavoro e gusto, sospesa tra la bocca e il fuoco.

Riferimento scientifico:

White, A. E., Koch, T. J., Jensen, T. Z. T., Niemann, J., Pedersen, M. W., Søtofte, M. B., & Schroeder, H. (2025). Ancient DNA and biomarkers from artifacts: Insights into technology and cultural practices in Neolithic Europe. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 292(2057).

DOI: 10.1098/rspb.2025.0092