Sul Monte Bianco gli escursionisti cercano pezzi di aereo, pietre preziose e detriti due incidenti. I 150mila euro guadagnati con gli smeraldi caduti dal cielo

Sulle pendici del Monte Bianco, dove il ghiaccio scorre lentamente come un fiume di cristallo e il sole apre crepe invisibili per mesi, il passato emerge a pezzi. Ogni disgelo restituisce resti di bagagli, oggetti personali, frammenti di aerei e, talvolta, pietre preziose. È in questo contesto che operano i cercatori, uomini e donne che conoscono il territorio e sanno leggere i segni dei ghiacciai, cercando ciò che la neve ha sepolto decenni fa, tra curiosità, passione per la storia e speranza di ritrovamenti preziosi. A queste ricerche, incessanti, che coinvolgono soprattutto gli abitanti del fondovalle, ha dedicato un servizio Le Figaro, proprio in queste ore.

Il ghiacciaio dei Bossons custodisce i resti di due tragedie aeree indelebili. La prima risale al 3 novembre 1950, quando il Malabar Princess, un Lockheed L-749 Constellation di Air India in volo da Bombay verso Londra, si schiantò a circa 4.700 metri di altitudine. A bordo c’erano 48 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio. L’incidente fu il risultato combinato di condizioni meteorologiche estreme e di limiti tecnologici della navigazione civile dell’epoca. Il velivolo si spezzò sul ghiacciaio, e gran parte dei resti rimase sepolta nella neve compatta. Solo decenni più tardi, con i primi disgeli significativi, emergono piccoli frammenti di fusoliera, bagagli deformati e oggetti personali, spesso difficili da identificare, che alimentano ancora oggi leggende sul possibile carico prezioso trasportato.

Sedici anni dopo, quasi nello stesso settore, un altro volo indiano incontrò la medesima sorte. Il 24 gennaio 1966, il Boeing 707 Kangchenjunga partì da Bombay con destinazione New York, via tappe intermedie, con 117 persone a bordo. L’aereo precipitò sul versante francese del Monte Bianco, a circa 4.750 metri. Nessuno sopravvisse. Diversi documenti indicano che tra il carico vi fosse un pacco di pietre preziose destinato a una gioielleria o a un commerciante internazionale. La causa dell’incidente fu un mix di errori di rotta, difficoltà di comunicazione e condizioni meteorologiche estreme. Il relitto, sepolto nel ghiaccio, rimase inaccessibile per decenni. Solo con il ritiro dei ghiacci cominciarono a emergere frammenti di fusoliera, attrezzature, documenti e infine, nel 2013, pietre preziose.

Questi due incidenti spiegano perché il ghiacciaio dei Bossons sia diventato un archivio di memoria materiale. Non si tratta solo di curiosità per appassionati: ogni frammento racconta la storia della navigazione civile negli anni ’50 e ’60, della complessità dei voli intercontinentali, delle sfide tecnologiche di un’epoca in cui gli strumenti di navigazione erano primitivi e i radar limitati. Gli oggetti che emergono oggi, dal metallo contorto ai bagagli, testimoniano le vite spezzate e i percorsi interrotti.

Nel settembre 2013, un giovane alpinista savoiardo trovò una scatola metallica parzialmente sepolta tra le morene. Era deformata dall’impatto e dagli anni. All’interno, piccoli sacchetti di tela contrassegnati Made in India contenevano smeraldi, zaffiri e rubini, un carico prezioso rimasto nascosto per quasi mezzo secolo. Queste gemme sono probabilmente parte del carico del Kangchenjunga, mai recuperato dopo l’incidente. L’alpinista, consapevole della responsabilità legale e morale, consegnò tutto alla gendarmeria. Dopo una lunga verifica, con nessun erede in grado di rivendicare la proprietà, la legge francese stabilì che il valore — stimato in circa 300.000 euro — fosse diviso: metà al ritrovatore, metà al Comune di Chamonix, – che ha giurisdizione sull’area del ritrovamento – destinata al Museo dei Cristalli, dove le pietre oggi brillano in esposizione.

Il caso delle gemme recuperate è solo l’episodio più noto di una storia più ampia. Ogni anno il disgelo porta alla luce nuovi oggetti, alcuni piccoli, altri di grande interesse storico o economico: resti di sedili, valigie, orologi, monete, fotografie e documenti. I cercatori continuano a tornare, mossi dalla curiosità e dalla passione per la storia materiale dei voli e dei disastri, ma anche dalla possibilità di ritrovare oggetti di valore.

Il Monte Bianco rimane così un luogo unico, dove la montagna stessa custodisce e restituisce la memoria degli uomini. Il ghiacciaio dei Bossons è un archivio naturale, che lentamente consegna ciò che il tempo e il gelo avevano sottratto, offrendo uno sguardo diretto sulla storia dei voli internazionali, sulla fragilità dell’uomo e sul fascino dei ritrovamenti. In questo paesaggio aspro, ogni frammento recuperato racconta una storia di vita, di morte e di tempo, e i cercatori, tornandovi anno dopo anno, continuano a leggere e a custodire questi capitoli silenziosi della storia.