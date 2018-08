Tagliaboschi diventano scultori con il virtuosismo della motosega. Il video delle performance

E’ uso, in molti Paesi, evitare di sradicare gli alberi morti, utilizzando parte del tronco per realizzare sculture. Specie negli Stati Uniti, dove i tagliaboschi sono numerosi nelle ampie zone boschive, questa trasformazione, che richiederebbe tempi dilatati se fosse affrontata con martello e scalpello, viene virtuosamente e rapidamente compiuta dai taglialegna stessi che hanno acquisito un controllo straordinario della motosega. Eccoli all’opera nel filmato.

