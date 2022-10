Tagliato a “fette” l’acquedotto romano della Valtrompia. Ecco, nel breve video, la spettacolare operazione

Quaranta metri di acquedotto romano – quello dell’acqua salsa che scendeva da Lumezzane e alimentava la Valtrompia fino a Brescia – sono riemersi nelle settimane scorse durante gli scavi per la bretella autostradale della Valtrompia stessa. L’opera è perfettamente integra. La qualità costruttiva è eccezionale. Questo tratto di acquedotto, tagliato in blocchi e spostato in un altro punto, poi – a fine lavori- sarà riassemblato in loco. L’opera era stata coperta con cellophan per evitare possibili danni causati da agenti atmosferici Il ritrovamento è avvenuto a Codolazza, al confine tra Villa Carcina e Concesio, dove sorgerà l’imbocco per la galleria che porterà dal territorio di Sarezzo a quello di Lumezzane.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis