Takesada Matsutani, come si dipinge un quadro con colore nero, usando un’asse da costruzione. Il video

Takesada Matsutani (1937, Osaka, Giappone) è un artista giapponese contemporaneo mixed-media. È stato membro del gruppo Gutai dal 1963 alla dissoluzione del gruppo nel 1972. Tra le sue tecniche più note, quella di soffiare in un accumulo di colla vinilica, creando rigonfiamenti, bolle e gocce, poi coperti da tratti pazienti di matita da disegno. Le opere di Matsutani sono rappresentate in un gran numero di prestigiosi musei d’arte e collezioni in tutto il mondo.

Matsutani Takesada entra nel 1954 nella classe di pittura tradizionale (Nihonga) presso la Scuola comunale di arti artigianali di Osaka (Ōsaka Shiritsu Kogei Gakkō). Ma, affetto da tubercolosi dal 1951 al 1959, frequenta di rado la scuola e decide di studiare la pittura giapponese da solo, scoprendo allo stesso tempo l’arte contemporanea occidentale attraverso libri e riviste. Durante le sue lunghe giornate di reclusione, l’artista sviluppa anche un interesse per le trame, conducendo a opere vicine ai collage surrealisti e ispirandosi alle immagini viste sul soffitto della sua camera da letto.

Matsutani presenta per la prima volta il suo lavoro all’ottava edizione della Nishinomiya Art Exhibition nel giugno 1957, attirando l’attenzione di un giudice della sezione di Nihonga, Shôsaku Arao, che si offre di diventare il suo insegnante. Arao è un pittore fedele alla tradizione e interessato all’arte occidentale (in particolare all’astrazione e al cubismo). Ha una grande influenza sul suo allievo, che inizia a creare ed esibire opere in stile occidentale così come Nihonga.

Dal 1959, Matsutani frequenta la classe di disegno della Nishinomiya Civic Art Class, dove fa la conoscenza di Sadamasa Motonaga (1922-2011), uno dei membri dell’associazione Gutai. Matsutani partecipa quindi alle mostre di Gutai dal 1960. Jirô Yoshihara, fondatore e mentore dell’associazione, non è immediatamente colpito dalle opere di Matsutani, ma accetta il giovane artista nell’associazione nel 1963, in occasione della prima mostra personale di Matsutani, al Gutai Pinacotheca di Osaka. Da quel momento, Matsutani partecipa a tutti gli spettacoli collettivi di Gutai, fino allo scioglimento dell’associazione nel 1972.

Stile e influenze

Dall’inizio degli anni ’60, Matsutani si sposta da Nihonga a uno stile più astratto, sperimentando i materiali. L’adesivo in vinile diventa il suo strumento preferito, coprendo la tela di cerchi o bolle, create con una cannuccia e fatte rapprendere con l’uso di un ventilatore o di un phon. Matsutani prende parte della sua ispirazione nelle forme organiche osservate attraverso un microscopio nel laboratorio di un amico. Molto sensuali, le opere sono intrise di un erotismo latente.

Le prime opere parigine di Matsutani sono vicine alle ricerche contemporanee di Hard-Edge. Nel 1967, Matsutani entra nell’Atelier 17, lo studio d’incisione di Stanley William Hayter. Matsutani diventa l’assistente di Hayter e incontra in studio la sua futura moglie, l’artista americana Kate Van Houten. Nonostante la predilezione per il colore di Hayter, Matsutani ammette di aver capito principalmente durante i suoi anni in studio le potenzialità e le prove del nero, già percepito mentre studiava l’arte tradizionale giapponese. Il bianco e nero, che l’artista considera come caratteristiche della cultura giapponese, prevale quindi nelle opere di Matsutani. Dopo i suoi anni all’Atelier 17, Matsutani si concentra sulla serigrafia e condivide uno studio a Montparnasse con Kate Van Houten. Gran parte del suo lavoro consiste nel fare fotografie dei suoi oggetti, realizzati con tela e colla, e ricreare queste immagini in serigrafia. Matsutani lavora anche al momento per altri artisti, come Kumi Sugai.

Alla fine degli anni ’70, torna alle opere tridimensionali combinando adesivo vinilico e matita di grafite. Pazientemente coprendo la tela o la carta con pennellate a matita, l’artista mette in discussione i concetti di spazio e tempo, immobilità e movimento. Rimanendo il più delle volte fedele alle due dimensioni della tela o del lavoro cartaceo, porta in superficie la vita, facendo gonfiare o fluire l’adesivo vinilico, lasciando la porta aperta a risultati inaspettati, pieni di sensualità e di una tattilità inusuale.

Dal 1979, Matsutani ha fatto regolarmente installazioni, coprendo lunghe strisce di carta con tratti di matita di grafite. Altre volte, l’inchiostro cade lentamente dalla borsa di tela forata e appesa. Goccia a goccia l’inchiostro stesso copre un pezzo di tela o di carta tesa sotto ad esso. Nel 2000, Matsutani ha creato il set del dramma teatrale Blesse, ronce noire, scritto da Claude Louis-Combet.