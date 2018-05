Tanti auguri, mamma. Tenere scene d’amore materno nella pittura

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, SUBITO QUI A DESTRA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995;



L’Ottocento romantico liberò il sentimento. V’era, in precedenza, un profondo pudore, quasi un distacco nella manifestazione degli affetti. Il fenomeno del baliatico – che teneva lontani mamma e bambini, fino allo svezzamento – contribuiva a creare questa distanza. Ma la libertà di “sentire” e di manifestare pubblicamente l’affetto, la libertà d’amare senza etichetta e senza temere d’offendere, con questo amore, il trasporto divino, si impose tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento. Fu anche questa una grande rivoluzione, interpretata con dolcezza e intensa introspezione dai pittori, che, un tempo, avevano quasi esclusivamente rappresentato l’amore tra Maria e il Bambino.

IL VIDEO

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,