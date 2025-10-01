Tarquinia non solo etrusca. Studenti spagnoli indagano lo sviluppo romano della città. Cosa diventò? Come si sviluppò?

Nel cuore dell’antica Etruria, la Civita di Tarquinia si sta rivelando come un vero e proprio libro di pietra, dove ogni centimetro di terreno conserva tracce di secoli di storia. La città si trova a circa 90 km a nord-ovest di Roma, 25 km a sud di Civitavecchia, e a 5 km dall’attuale centro abitato, su un’altura che domina la Pianura Laziale e guarda verso il Mar Tirreno. Questa posizione, leggermente sopraelevata, permetteva il controllo visivo della campagna circostante, delle principali vie commerciali terrestri e dei porti costieri, tra cui Pyrgi e Centumcellae (oggi Civitavecchia), confermando la sua importanza strategica già in epoca etrusca e, come ora emerge, anche in età romana.

Fino a pochi anni fa, la narrazione storica tendeva a concentrarsi quasi esclusivamente sullo splendore etrusco di Tarquinia. Oggi, grazie a una campagna di scavi internazionale guidata dall’Universitat Jaume I (UJI) di Castellón e dall’Università di Macerata, con la collaborazione dell’Università di Verona, la Tarquinia romana emerge in tutta la sua complessità, costringendo storici e archeologi a rivedere manuali e schemi consolidati. Il progetto, autorizzato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, si concentra sul foro della Civita, centro politico, religioso e commerciale della città. L’Aula di Archeologia Mediterranea dell’UJI, il Comune di Tarquinia e l’Associazione Archeotuscia forniscono supporto logistico e scientifico, creando un consorzio internazionale che unisce studenti, docenti e professionisti italiani e spagnoli in una collaborazione senza precedenti.

La città estesa su 160 ettari

Strade, piazze e infrastrutture che parlano di organizzazione

Gli studenti dell’UJI, insieme a colleghi italiani, stanno portando alla luce un’imponente città romana, cinta da mura e distribuita su circa 160 ettari. L’ampiezza del sito rivela l’importanza demografica e strategica di Tarquinia, un centro urbano che fungeva da nodo commerciale e amministrativo nell’Etruria romana. La città era collocata in un punto strategico: a nord-ovest dominava la Pianura Tirrenica, a sud-est collegava i percorsi verso Viterbo e le città dell’entroterra etrusco-laziale, mentre a ovest era vicina alla costa e ai principali porti di approdo, integrandosi nelle rotte commerciali mediterranee.

Le principali vie di comunicazione, scavate attorno all’Ara della Regina, mostrano pavimentazioni robuste e una logica urbana confrontabile con quella di Pompei. Lungo questi assi, sono stati individuati spazi aperti che svolgevano funzioni pubbliche: piazze, aree di mercato, sedi per attività artigianali e strutture commerciali. L’organizzazione degli spazi pubblici e privati evidenzia una pianificazione urbanistica avanzata, dove ogni elemento rispondeva a precise esigenze civiche, economiche e sociali.

Domus e ricchezza privata

Affreschi, mosaici e architettura testimoniano prosperità

Ma è nella sfera privata che Tarquinia rivela il suo volto più eloquente. Le domus, residenze di famiglie influenti, sono decorate con pitture murali e mosaici, indicativi di un elevato status sociale. Colonne e capitelli rinvenuti negli scavi confermano la presenza di edifici di pregio e offrono indizi sullo stile architettonico romano adottato in città.

Questi elementi testimoniano non solo la capacità finanziaria dei cittadini, ma anche una coscienza estetica e culturale, capace di trasformare le abitazioni in spazi di rappresentanza e di prestigio. La distribuzione degli ambienti interni, con cortili, ambienti di ricevimento e spazi di servizio, riflette una conoscenza sofisticata dell’architettura domestica romana, finora poco valorizzata nelle ricostruzioni storiche di Tarquinia.

Stratigrafie, geomagnetica e conferme scientifiche

Tecnologia e metodo al servizio della storia

Uno dei risultati più importanti della campagna è la conferma scientifica di dati geomagnetici precedentemente raccolti dall’Università di Verona. L’analisi stratigrafica, combinata con le metodologie non invasive, ha permesso di mappare con precisione l’estensione e la complessità della città, confermando la presenza di una trama urbana articolata e coerente, dove il tessuto pubblico e privato era distribuito con logica avanzata.

Il materiale rinvenuto copre un ampio arco cronologico: dall’età repubblicana alla tarda antichità, fino a tracce di occupazione altomedievale. Tarquinia non si presenta più come un semplice centro etrusco in decadenza, ma come una città viva e resiliente, capace di adattarsi ai mutamenti politici, economici e culturali dell’Italia centrale.

Commercio e connessioni mediterranee

Una città integrata nelle rotte antiche

Gli scavi rivelano evidenze di attività commerciali articolate, con strutture e depositi legati a scambi su scala mediterranea. Tarquinia romana si configurava così come un nodo importante, capace di attrarre merci, persone e idee. Le piazze e le strade pavimentate diventavano luoghi di incontro e scambio, mentre le domus testimoniano l’arrivo di beni di lusso e materiali preziosi, confermando l’integrazione della città nelle reti economiche dell’antichità.

La storia romana di Tarquinia

Dal dominio etrusco alla vitalità dell’età imperiale

Se l’immaginario comune associa Tarquinia principalmente agli splendori etruschi, le evidenze archeologiche e le fonti storiche rivelano un’altra storia: quella della città romana, lunga, complessa e spesso trascurata. Con l’integrazione nell’orbita di Roma, a partire dal IV secolo a.C., Tarquinia non subì un declino immediato, ma si trasformò progressivamente in un centro urbano romano di rilievo, capace di preservare e reinterpretare il suo passato etrusco.

Le mura etrusche furono riadattate e ampliate, le strade ridisegnate secondo logiche urbane romane, e nuove piazze e strutture pubbliche presero forma attorno ai centri religiosi esistenti, come l’Ara della Regina, che continuò a fungere da fulcro rituale e sociale. Il foro della Civita divenne il cuore della città: luogo di amministrazione, commercio e incontro, dove si intrecciavano le funzioni politiche e civiche con quelle economiche, in perfetta continuità con il modello urbano romano.

Le domus e le residenze private, ricche di mosaici, affreschi e elementi architettonici importati, mostrano un tessuto sociale prospero e dinamico, capace di sostenere una vita culturale ed economica intensa. I ritrovamenti archeologici evidenziano un centro urbano inserito nelle reti commerciali del Tirreno, con scambi di beni e influenze artistiche provenienti dalle principali città romane e dalle coste mediterranee.

L’arco cronologico dell’occupazione romana, documentato da materiali che spaziano dall’età repubblicana fino alla tarda antichità, dimostra che Tarquinia fu un organismo urbano resiliente, adattandosi alle trasformazioni politiche, economiche e sociali che segnarono la storia romana dell’Italia centrale. L’idea di una città che crolla dopo l’assorbimento da parte di Roma è dunque smentita: Tarquinia rimase viva, prospera e capace di esercitare un ruolo significativo nella regione fino all’Alto Medioevo.

In sintesi, la storia romana di Tarquinia ci restituisce l’immagine di una città che sa coniugare la tradizione etrusca con le innovazioni romane, un luogo dove l’urbanistica, l’economia e la vita quotidiana si fondono in un continuum storico che parla di resilienza, prosperità e capacità di trasformazione.

Il futuro degli scavi

Nuove aree da esplorare e prospettive scientifiche

I lavori proseguiranno nei prossimi anni, con l’obiettivo di esplorare settori ancora inesplorati e di completare il quadro urbanistico della Tarquinia romana. La combinazione di ricerca accademica, studenti sul campo e tecnologie avanzate promette di restituire una visione completa di una città finora sottovalutata.

Il progetto non si limita alla scoperta di mura o pavimentazioni, ma mira a ricostruire la vita quotidiana, le dinamiche economiche e sociali, l’architettura privata e pubblica di una Tarquinia che ha saputo sopravvivere e trasformarsi nei secoli, diventando un centro urbano complesso e stratificato.

Tarquinia, una città da riscoprire

Dal mito etrusco alla realtà romana

Grazie al lavoro coordinato degli studenti spagnoli e dei colleghi italiani, Tarquinia non è più solo un simbolo etrusco, ma un esempio concreto di città romana di grande importanza. Le nuove scoperte riscrivono la storia urbana, economica e sociale della città, rivelando la ricchezza di un passato che merita di essere raccontato, studiato e valorizzato, passo dopo passo, centimetro dopo centimetro.