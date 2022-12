Tavoletta antica con la Tentazione di Adamo ed Eva all’asta on line. Offerte ferme a 22 euro

Un’antica tavoletta lombarda da soffitto, che rappresenta la Tentazione di Adamo ed Eva nell’Eden, viene posta all’asta on line, in queste ore sul sito internazionale Catawiki . La scheda analitica del dipinto colloca l’opera al XVIII secolo, in una ripresa dei moduli rinascimentali che caratterizzarono i soffitti delle dimore lombarde tra la fine del XV secolo e gli inizi del XVI. Ma non è è escluso che il dipinto sia più antico e sia stato oggetto di un restauro integrativo tra Settecento e Ottocento. Il pezzo – che nel momento in cui scriviamo ha ricevuto offerte per 22 euro – non ha una riserva d’asta. Esso pertanto sarà aggiudicato al miglior offerente, anche nel caso in cui le offerte stesse non crescano. Per vedere ogni particolare del dipinto e leggere la scheda dell’opera potete CLICCARE QUI

